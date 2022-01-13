Продавец предлагает разгадать код Да Винчи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Перми продает банкноту номиналом 1 доллар США за 13 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на портале «Авито». Продавец утверждает, что это подлинная купюра древнего тайного сообщества.

«Продам банкноту именно 2006 года. В идеальном состоянии без брака и каких-либо дефектов с редким номером и серией Е, что означает единство (По латыни: „E PLURIBUS UNUM“)», — пишет автор объявления.

Далее автор поясняет, что если внимательнее присмотреться к купюре, то можно увидеть все тайные знаки масонства: у белоголового орлана в клюве надпись «E PLURIBUS UNUM» состоит из 13 букв. Грудь прикрывает щит с 13 полосами. В одной лапе зажаты 13 стрел, в другой — ветка оливы с 13 листьями и 13 плодами.

«В номере также зашифровано послание (до ноля число 11, в конце 26. И если сложить все числа, тогда также получится число 26, которое состоит из двух производных 13). В данной банкноте число „13“ упоминается 11 раз, а не 9, как во всех банкнотах. А „13“ — самый магический знак, который любят зашифровывать господа масоны. Разгадай код Да Винчи и расшифруй истинную цену банкноты, которую я с удовольствием передам за денежное вознаграждение», — пишет в своем объявлении продавец.

Всевидящее око, кстати, тоже считают масонским символом фото с сайта avito.ru

Чтобы понять, что купюра — масонская, автор предлагает вглядеться в нее внимательнее фото с сайта avito.ru

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