Сенатор Пушков предрек потерю населения в странах бывшего СССР

Алексей Пушков рассказал, какие страны-соседи России ждет вымирание Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Потеря населения за счет эмиграции его активной части за рубеж объединяет экс-советские республики, среди которых Украина, Молдавия, Латвия и Литва. Такое мнение выразил сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

«Депопуляция, то есть потеря населения, прежде всего за счет отъезда за рубеж, — общая черта таких бывших советских республик, как Украина, Латвия, Литва и Молдавия. В случае с прибалтийскими республиками — таковы последствия их развития за последние 30 лет. Украину эта участь постигла после госпереворота 2014 года», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал новость о «старении» Молдавии. К 2025 году число молодых людей в Молдове может сократиться почти в два раза по сравнению с 2010 годом, передает «Комсомольская правда». Причины — спад рождаемости в девяностых и нулевых годах и миграция молодежи за рубеж.

Ранее сообщалось, что Украина входит в число стран с наиболее быстрым темпом вымирания людей. Информация об этом есть в аналитической справке ООН «Демографические процессы». Уже к 2050 году число украинцев в стране может уменьшится до 35 миллионов человек.

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