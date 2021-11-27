ООН назвала Украину одним из лидеров по количеству смертей

Украина входит в число стран с наиболее быстрым темпом вымирания людей. Информация об этом есть в аналитической справке ООН «Демографические процессы».
Уже к 2050 году число украинцев в стране может снизиться до 35 миллионов человек, передают выдержки из документа РИА «Новости». В числе причин резкого сокращения населения входит низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и рост масштабов миграции.
По мнению экспертов, этому можно воспрепятствовать только путем создания стабильных политической и экономической систем. Это необходимо для обеспечения социальной защиты своих граждан. Согласно последней официальной переписи населения жителей Украины в 2001 году, численность составила 48 240 902 человек.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров с сокрушением отметил, что лет семь-восемь назад средняя заработная плата на Украине была выше российской. Он считает, что в этому году, выплаты украинцам стали меньше в три раза, а сама страна превратилась в одну из беднейших в Европе.
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