В ХМАО сбежавший виновник смертельного ДТП отправится в колонию

Подсудимый подал апелляцию на решение суда первой инстанции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд в Нижневартовске приговорил сбежавшего с ДТП водителя, который насмерть сбил женщину и нанес тяжелые травмы мужчине на улице Заводская, к семи годам лишения свободы. Информация об этом размещена на сайте Нижневартовского городского суда.

«Суд признал виновным Казанцева А.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности его смерть. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет», — написано в сообщении.

Судом установлено, что подсудимый 5 июня 2021 года, на автомобиле Lada Granta ехал по улице Заводской со скоростью в 125 км/ч, затем выехал на обочину, где его занесло и отбросило на стоявших на остановке «Школа №17» потерпевших — женщину, которая позднее из-за нанесенных травм скончалась в больнице, и мужчину. После аварии виновник скрылся с места ДТП. Медики посчитали, что здоровью пострадавшего нанесен тяжкий вред, подсудимый выплатил ему компенсацию в размере 1,5 миллионов рублей.

Казанцев в полном объеме свою вину не признал. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима, суд также запретил ему в течение трех лет деятельность, связанную с управлением автомобиля. Сообщается, что подсудимый подал апелляцию на решение суда первой инстанции.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО водитель убил человека в ДТП и сбежал. Полиция по факту смертельного ДТП провела проверку и возбудила уголовное дело.

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