Видео из Сургута с филиппинским священником стало популярным в TikTok (архивное фото) Фото: Марина Шарапова © URA.RU

Видео со священниками из Сургута, которые раскачивают и бросают в сугроб семинариста из Филиппин, стало популярно в TikTok. Ролик набрал больше миллиона просмотров.

«Засветились на просторах TikTok. „Крещение“ филиппинца в Сургуте. На видео филиппинец-семинарист 4-го курса, так что никакого культурного шока, он уже почти русский», — написал один из участников видео Антон Долгушин на личной странице соцсети «ВКонтакте».

В разговоре с корреспондентом агентства Долгушин рассказал, что филиппинца зовут Дмитрий, он студент семинарии Санкт-Петербурга. В Сургуте студенты находились на каникулах, так как в связи с пандемией не могут отправиться на Филиппины. «Конечно это была шутка, никто не пострадал. Я думаю по смеху на видео все понятно», — заключил священник.