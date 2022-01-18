18 января 2022

Священники ХМАО стали звездами TikTok, окунув в снег филиппинца. Видео

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Крещенские купания. Тюмень, священники, отмороженные щеки, священнослужители, мороз
Видео из Сургута с филиппинским священником стало популярным в TikTok (архивное фото) Фото:

Видео со священниками из Сургута, которые раскачивают и бросают в сугроб семинариста из Филиппин, стало популярно в TikTok. Ролик набрал больше миллиона просмотров.

«Засветились на просторах TikTok. „Крещение“ филиппинца в Сургуте. На видео филиппинец-семинарист 4-го курса, так что никакого культурного шока, он уже почти русский», — написал один из участников видео Антон Долгушин на личной странице соцсети «ВКонтакте».

В разговоре с корреспондентом агентства Долгушин рассказал, что филиппинца зовут Дмитрий, он студент семинарии Санкт-Петербурга. В Сургуте студенты находились на каникулах, так как в связи с пандемией не могут отправиться на Филиппины. «Конечно это была шутка, никто не пострадал. Я думаю по смеху на видео все понятно», — заключил священник.

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Видео со священниками из Сургута, которые раскачивают и бросают в сугроб семинариста из Филиппин, стало популярно в TikTok. Ролик набрал больше миллиона просмотров. «Засветились на просторах TikTok. „Крещение“ филиппинца в Сургуте. На видео филиппинец-семинарист 4-го курса, так что никакого культурного шока, он уже почти русский», — написал один из участников видео Антон Долгушин на личной странице соцсети «ВКонтакте». В разговоре с корреспондентом агентства Долгушин рассказал, что филиппинца зовут Дмитрий, он студент семинарии Санкт-Петербурга. В Сургуте студенты находились на каникулах, так как в связи с пандемией не могут отправиться на Филиппины. «Конечно это была шутка, никто не пострадал. Я думаю по смеху на видео все понятно», — заключил священник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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