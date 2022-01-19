Парализованная свердловчанка начала ходить через год после аварии

Первый этап восстановления уже закончен Пресс-служба Фонда святой Екатерины

Свердловчанка Марина Киселева, попавшая в июле прошлого года в аварию, прошла реабилитацию, в результате которой смогла не только встать на ноги, но и ходить. Восстановление оплатил председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба фонда.

«В июле прошлого года молодая мама Марина Киселева попала в страшную аварию. Марина впала в кому, а ее тело практически полностью было парализовано. Тогда на помощь пришел председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин — он оплатил необходимую реабилитацию, в результате которой Марина смогла не только встать на ноги, но и ходить», — сообщила пресс-служба.

Сейчас женщина прошла первый этап восстановления. Она провела несколько дней дома с детьми, куда добралась на своих ногах, без коляски. «Когда я приехала домой, и они увидели меня, они заревели. Последний раз дети меня видели, я была в таком состоянии, у меня еще трахеостома стояла, а тут я сама шла к ним», — процитировала Марину пресс-служба фонда.

Теперь ее ждут еще два месяца реабилитации в медицинском центре доктора Волковой, после чего она сможет вернуться к нормальной жизни. Каждое утро она проходит километр на специальной дорожке, затем семь часов тренируется со специалистами и восстанавливает моторику рук. Ранее URA.RU писало, что парализованную после аварии Марину готовят к реабилитации. Врачи в клинике тогда спрогнозировали успешную реабилитацию.

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