В ХМАО власти избавляются от неугодных чиновников

В Сургутском районе аппарат думы прекращают работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Аппарат думы Сургутского района с февраля подлежит сокращению и прекращает работу. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии.

«Аппарат районной думы насчитывает 15 человек. Лишь несколько из них с февраля будут переведены на работу в администрацию, а все остальные подлежат сокращению. Таким образом, чиновники полностью подчинят работу думы. Поскольку в прошлом созыве руководство представительного органа власти позволяло себя не соглашаться по ряду позиций с представителями мэрии. Теперь гайки решено закрутить и поставить обеспечение депутатов в зависимость от администрации. Тем более, что это ложится в окружной тренд по оптимизации местного чиновничьего аппарата», — сообщил инсайдер.

Председатель думы Сургутского района Валентин Полторацкий отказался от комментариев в разговоре с URA.RU, сославшись на занятость. В пресс-службе администрации Сургутского района корреспонденту агентства заявили, что решение о сокращении аппарата думы приняли сами депутаты. «Функции аппарата районной думы будут выполнять уже существующие структурные подразделения администрации», — прокомментировали в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в думе и контрольно-счетной палате Сургута также запущен процесс оптимизации штатов. Численность работников сократится примерно на треть.

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