СК начал вызывать журналистов, общавшихся с пиарщиком отца Сергия

По версии журналистов, следователи получили доступ к их переписке с Всеволодом Могучевым Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Журналистов из Нижнего Тагила вызвали на допрос в местное отделение Следственного комитета России из-за общения с Всеволодом Могучевым — бывшим пресс-секретарем экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова). Об этом сообщили сами корреспонденты.

«Девушка-следователь, спросила, общалась ли я с этим товарищем (с Всеволодом Могучевым — прим. URA.RU). Меня пригласили в отдел, чтобы взять объяснение по делу Могучева», — приводит слова журналистки портал Tagil City.

Она подчеркнула, что у следователей был в распоряжении ее телефон и домашний адрес. Журналистка рассказала, что переписка с Могучевым была формальной. Сначала она пригласила пиарщика на интервью, а затем он начал отправлять журналистке различные материалы, содержание которых не приводится.

Адвокат Могучева Михаил Толмачев в разговоре с URA.RU рассказал, что не знает о вызовах журналистов на допрос. В пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области URA.RU сообщили, что не владеют информацией об инциденте. Агентство направило запрос в пресс-службу СК РФ. Ответа на момент публикации не поступало.

Ранее адвокат Романова Павел Бабиков допустил, что любой из россиян, смотревших видео с отцом Сергием, может быть привлечен в качестве свидетеля. Это касается, в том числе, рядовых пользователей интернета.

Отца Сергия задержали в 2020 году по делу о склонении к суициду, самоуправстве и нарушении прав на свободу вероисповедования. Его приговорили за это к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Позднее ему предъявили новое обвинение — в экстремизме. По этому делу вместе с ним проходит и Всеволод Могучев.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам