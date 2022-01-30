Депутат из ХМАО рассказал о массовых увольнениях из мэрии

31 января 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Вакантна даже должность вице-мэра Урая, но специалистов на эту позицию пока найти не удается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Урае (ХМАО) чиновники и руководители бюджетных организаций покидают свои должности, а новых специалистов долгое время не удается найти из-за кадрового дефицита. Об этом URA.RU рассказал депутат городской думы Леонард Насибуллин. «За последний месяц последовала череда увольнений среди сотрудников, в ближайшее время ожидается еще одна волна. Из значимых отставок: уход специалистов из УКСа, комитета по финансам, отдела транспорта, отдела гражданской защиты населения, управления по информационным технологиям и связи», — сказал Насибуллин. Депутат добавил, что речь идет о начальнике управления капспроительства Руслане Латыпове, который отвечал за реализацию программ по благоустройству дворовых территорий и реконструкцию местной школы, а также о его заместителе. «Желающих работать в этой структуре немного, так как три предшественника Латыпова ушли с уголовными делами», — сказал депутат. Из комитета по финансам также уволилась зампредседателя Ольга Гамузова, которая отвечала за реализацию проектов по инициативному бюджетированию. По словам депутата, за год мэрии Урая так и не удалось найти человека на должность начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта. А недавно место покинула и исполняющая обязанности руководителя Татьяна Гасникова. Отдел гражданской защиты населения покинул Евгений Казанцев, вакантна также должность вице-мэра. «Уже несколько месяцев не удается найти человека на должность первого заместителя главы, которую ранее занимал Виктор Гамузов, так еще и заместитель главы по строительству Геннадий Волошин после двух инсультов ушел на бессрочный больничный», — заключил народный избранник. В администрации Урая заверили, что, несмотря на уход некоторых специалистов, все городские структуры работают в штатном режиме. «Ротация кадров — это нормальный процесс. Говорить о том, что мы находимся в какой-то необычной ситуации, нельзя, администрация в полном объеме обеспечивает исполнение своих полномочий. На данный момент информацию о конкурсах на замещение вакантных должностей можно найти на сайте администрации. Конкурсы объявлены, мы ждем компетентных специалистов», — ответили в мэрии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Урае (ХМАО) чиновники и руководители бюджетных организаций покидают свои должности, а новых специалистов долгое время не удается найти из-за кадрового дефицита. Об этом URA.RU рассказал депутат городской думы Леонард Насибуллин. «За последний месяц последовала череда увольнений среди сотрудников, в ближайшее время ожидается еще одна волна. Из значимых отставок: уход специалистов из УКСа, комитета по финансам, отдела транспорта, отдела гражданской защиты населения, управления по информационным технологиям и связи», — сказал Насибуллин. Депутат добавил, что речь идет о начальнике управления капспроительства Руслане Латыпове, который отвечал за реализацию программ по благоустройству дворовых территорий и реконструкцию местной школы, а также о его заместителе. «Желающих работать в этой структуре немного, так как три предшественника Латыпова ушли с уголовными делами», — сказал депутат. Из комитета по финансам также уволилась зампредседателя Ольга Гамузова, которая отвечала за реализацию проектов по инициативному бюджетированию. По словам депутата, за год мэрии Урая так и не удалось найти человека на должность начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта. А недавно место покинула и исполняющая обязанности руководителя Татьяна Гасникова. Отдел гражданской защиты населения покинул Евгений Казанцев, вакантна также должность вице-мэра. «Уже несколько месяцев не удается найти человека на должность первого заместителя главы, которую ранее занимал Виктор Гамузов, так еще и заместитель главы по строительству Геннадий Волошин после двух инсультов ушел на бессрочный больничный», — заключил народный избранник. В администрации Урая заверили, что, несмотря на уход некоторых специалистов, все городские структуры работают в штатном режиме. «Ротация кадров — это нормальный процесс. Говорить о том, что мы находимся в какой-то необычной ситуации, нельзя, администрация в полном объеме обеспечивает исполнение своих полномочий. На данный момент информацию о конкурсах на замещение вакантных должностей можно найти на сайте администрации. Конкурсы объявлены, мы ждем компетентных специалистов», — ответили в мэрии.