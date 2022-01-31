Минобороны Украины указало на странность в поведении Запада

31 января 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Запад не верит в угрозу «вторжения», считают в минобороны Украины Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Отсутствие военных корреспондентов среди множества западных журналистов, желающих получить аккредитацию для работы в Донбассе, свидетельствует о том, что Запад сам не верит в угрозу «российского вторжения» на Украину. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. «Наши партнеры чуть ли не завтра ожидают полномасштабного вторжения. Тех же иностранных журналистов из США, из Британии, Франции, Германии и так далее — около 400 анкет на рассмотрении для получения аккредитации… При этом нет военных журналистов. Как вы думаете, позволило бы любое государство своим гражданам рисковать, если бы была реальная опасность тех масштабов, которые они предполагают?» — поинтересовался он во время беседы с изданием «Левый берег». По мнению Резникова, «сегодня в интересах многих стран держать Украину на первых страницах». А медиа реагируют на упоминания о стране, потому что это стало «трендом». Министр отметил, что «испуг — одна из самых мощных эмоций, когда человеком легко манипулировать». Однако Украина воспринимает эту манипуляцию с «холодной головой»: «Мы являемся объектом <…> многих внутренних повесток дня. Это значит, что мы имеем абсолютно холодную голову, [чтобы] мудро оценивать факты, сравнивать их с данными других разведок. Но оценку мы даем сами, потому что ведем эту войну уже восьмой год». Ранее в Кремле обвинили США в создании предвоенной истерики на Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Вашингтон и Европу отказаться от этой линии и занять «конструктивную» позицию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отсутствие военных корреспондентов среди множества западных журналистов, желающих получить аккредитацию для работы в Донбассе, свидетельствует о том, что Запад сам не верит в угрозу «российского вторжения» на Украину. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. «Наши партнеры чуть ли не завтра ожидают полномасштабного вторжения. Тех же иностранных журналистов из США, из Британии, Франции, Германии и так далее — около 400 анкет на рассмотрении для получения аккредитации… При этом нет военных журналистов. Как вы думаете, позволило бы любое государство своим гражданам рисковать, если бы была реальная опасность тех масштабов, которые они предполагают?» — поинтересовался он во время беседы с изданием «Левый берег». По мнению Резникова, «сегодня в интересах многих стран держать Украину на первых страницах». А медиа реагируют на упоминания о стране, потому что это стало «трендом». Министр отметил, что «испуг — одна из самых мощных эмоций, когда человеком легко манипулировать». Однако Украина воспринимает эту манипуляцию с «холодной головой»: «Мы являемся объектом <…> многих внутренних повесток дня. Это значит, что мы имеем абсолютно холодную голову, [чтобы] мудро оценивать факты, сравнивать их с данными других разведок. Но оценку мы даем сами, потому что ведем эту войну уже восьмой год». Ранее в Кремле обвинили США в создании предвоенной истерики на Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Вашингтон и Европу отказаться от этой линии и занять «конструктивную» позицию.