Мэр Миасса прокомментировал суд с блогером из-за поста в соцсетях

Мэр Григорий Тонких пока не рассматривает возможность досудебного примирения с активистом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Решение о наказании блогера и предпринимателя из Миасса (Челябинская область) Индуса Тукаева за оскорбления мэра в социальных сетях должен принимать суд. Об этом URA.RU сообщил сам глава города Григорий Тонких.

«Администрация Миасса полагает неприемлемым размещение в сети интернет любых высказываний и комментариев оскорбительного характера, в том числе представителей власти. Вопрос о примирении сторон в досудебном порядке не ставился. Если вина ответчика будет доказана, решение о виде наказания будет принято судом», — заявил URA.RU Тонких.

Ранее Индус Тукаев в соцсетях допустил язвительный комментарий в адрес мэра Миасса. Тонких посчитал, что данное оскорбление унижает его честь и достоинство. Он подал в суд на местного активиста.

Судебное разбирательство с участием Тукаева должно было состоятся 27 января. Однако обвиняемый по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ в суд не явился из-за болезни. Как следует из материалов судебного участка №4 мирового судьи Миасса, из-за неявки привлекаемого рассмотрение дела перенесено на 3 февраля.