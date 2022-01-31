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28 января 2022

Мэр Миасса прокомментировал суд с блогером из-за поста в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Федор Конюхов и Алексей Текслер на автозаводе Урал. Челябинская область, Миасс, тонких григорий
Мэр Григорий Тонких пока не рассматривает возможность досудебного примирения с активистом Фото:

Решение о наказании блогера и предпринимателя из Миасса (Челябинская область) Индуса Тукаева за оскорбления мэра в социальных сетях должен принимать суд. Об этом URA.RU сообщил сам глава города Григорий Тонких.

«Администрация Миасса полагает неприемлемым размещение в сети интернет любых высказываний и комментариев оскорбительного характера, в том числе представителей власти. Вопрос о примирении сторон в досудебном порядке не ставился. Если вина ответчика будет доказана, решение о виде наказания будет принято судом», — заявил URA.RU Тонких.

Ранее Индус Тукаев в соцсетях допустил язвительный комментарий в адрес мэра Миасса. Тонких посчитал, что данное оскорбление унижает его честь и достоинство. Он подал в суд на местного активиста.

Судебное разбирательство с участием Тукаева должно было состоятся 27 января. Однако обвиняемый по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ в суд не явился из-за болезни. Как следует из материалов судебного участка №4 мирового судьи Миасса, из-за неявки привлекаемого рассмотрение дела перенесено на 3 февраля.

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Решение о наказании блогера и предпринимателя из Миасса (Челябинская область) Индуса Тукаева за оскорбления мэра в социальных сетях должен принимать суд. Об этом URA.RU сообщил сам глава города Григорий Тонких. «Администрация Миасса полагает неприемлемым размещение в сети интернет любых высказываний и комментариев оскорбительного характера, в том числе представителей власти. Вопрос о примирении сторон в досудебном порядке не ставился. Если вина ответчика будет доказана, решение о виде наказания будет принято судом», — заявил URA.RU Тонких. Ранее Индус Тукаев в соцсетях допустил язвительный комментарий в адрес мэра Миасса. Тонких посчитал, что данное оскорбление унижает его честь и достоинство. Он подал в суд на местного активиста. Судебное разбирательство с участием Тукаева должно было состоятся 27 января. Однако обвиняемый по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ в суд не явился из-за болезни. Как следует из материалов судебного участка №4 мирового судьи Миасса, из-за неявки привлекаемого рассмотрение дела перенесено на 3 февраля.
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