01 февраля 2022

США отказались отвечать на слова Путина по вопросам безопасности. «Гадание на чайных листьях»

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Флаги США, флаг сша
США ждут официального ответа от Владимира Путина Фото:
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Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

США не станут интерпретировать слова российского президента Владимира Путина, касающихся смежных вопросов безопасности, а дождутся официального ответа. Об этом доложил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы слышали многое от президента Путина. Оставлю гадание на чайных листьях „кремлеологам“: многообещающим, профессионалам, любителям — неважно. Пусть они попытаются разглядеть значимость его ремарок. С нашей стороны, нам это не необходимо: мы знаем, что Российская Федерация направит формальный ответ», — сказал Прайс во время брифинга.

Нед Прайс считает, что у них с союзниками и партнерами, в том числе, и у России есть пересекающиеся друг с другом вопросы безопасности, и их можно решить не на взаимной основе. По его словам, этого можно достичь благодаря интенсивной и устойчивой дипломатии.

Владимир Путин сообщил, что все «уже понятно», и что основные требования РФ — недопущение расширения НАТО, отказ от размещения систем вооружения у границ России и возврат сил НАТО в Европе к позициям 1997 года — США и НАТО проигнорировали. По его словам, Россия не увидела «адекватного учета трех ключевых требований» со стороны Запада.

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США не станут интерпретировать слова российского президента Владимира Путина, касающихся смежных вопросов безопасности, а дождутся официального ответа. Об этом доложил представитель Госдепартамента Нед Прайс. «Мы слышали многое от президента Путина. Оставлю гадание на чайных листьях „кремлеологам“: многообещающим, профессионалам, любителям — неважно. Пусть они попытаются разглядеть значимость его ремарок. С нашей стороны, нам это не необходимо: мы знаем, что Российская Федерация направит формальный ответ», — сказал Прайс во время брифинга. Нед Прайс считает, что у них с союзниками и партнерами, в том числе, и у России есть пересекающиеся друг с другом вопросы безопасности, и их можно решить не на взаимной основе. По его словам, этого можно достичь благодаря интенсивной и устойчивой дипломатии. Владимир Путин сообщил, что все «уже понятно», и что основные требования РФ — недопущение расширения НАТО, отказ от размещения систем вооружения у границ России и возврат сил НАТО в Европе к позициям 1997 года — США и НАТО проигнорировали. По его словам, Россия не увидела «адекватного учета трех ключевых требований» со стороны Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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