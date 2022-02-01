США отказались отвечать на слова Путина по вопросам безопасности. «Гадание на чайных листьях»

02 февраля 2022 в 02:48 Размер текста - 17 +

США ждут официального ответа от Владимира Путина Фото: unsplash.com новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США США не станут интерпретировать слова российского президента Владимира Путина, касающихся смежных вопросов безопасности, а дождутся официального ответа. Об этом доложил представитель Госдепартамента Нед Прайс. «Мы слышали многое от президента Путина. Оставлю гадание на чайных листьях „кремлеологам“: многообещающим, профессионалам, любителям — неважно. Пусть они попытаются разглядеть значимость его ремарок. С нашей стороны, нам это не необходимо: мы знаем, что Российская Федерация направит формальный ответ», — сказал Прайс во время брифинга. Нед Прайс считает, что у них с союзниками и партнерами, в том числе, и у России есть пересекающиеся друг с другом вопросы безопасности, и их можно решить не на взаимной основе. По его словам, этого можно достичь благодаря интенсивной и устойчивой дипломатии. Владимир Путин сообщил, что все «уже понятно», и что основные требования РФ — недопущение расширения НАТО, отказ от размещения систем вооружения у границ России и возврат сил НАТО в Европе к позициям 1997 года — США и НАТО проигнорировали. По его словам, Россия не увидела «адекватного учета трех ключевых требований» со стороны Запада. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США не станут интерпретировать слова российского президента Владимира Путина, касающихся смежных вопросов безопасности, а дождутся официального ответа. Об этом доложил представитель Госдепартамента Нед Прайс. «Мы слышали многое от президента Путина. Оставлю гадание на чайных листьях „кремлеологам“: многообещающим, профессионалам, любителям — неважно. Пусть они попытаются разглядеть значимость его ремарок. С нашей стороны, нам это не необходимо: мы знаем, что Российская Федерация направит формальный ответ», — сказал Прайс во время брифинга. Нед Прайс считает, что у них с союзниками и партнерами, в том числе, и у России есть пересекающиеся друг с другом вопросы безопасности, и их можно решить не на взаимной основе. По его словам, этого можно достичь благодаря интенсивной и устойчивой дипломатии. Владимир Путин сообщил, что все «уже понятно», и что основные требования РФ — недопущение расширения НАТО, отказ от размещения систем вооружения у границ России и возврат сил НАТО в Европе к позициям 1997 года — США и НАТО проигнорировали. По его словам, Россия не увидела «адекватного учета трех ключевых требований» со стороны Запада.