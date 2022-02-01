США не станут интерпретировать слова российского президента Владимира Путина, касающихся смежных вопросов безопасности, а дождутся официального ответа. Об этом доложил представитель Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы слышали многое от президента Путина. Оставлю гадание на чайных листьях „кремлеологам“: многообещающим, профессионалам, любителям — неважно. Пусть они попытаются разглядеть значимость его ремарок. С нашей стороны, нам это не необходимо: мы знаем, что Российская Федерация направит формальный ответ», — сказал Прайс во время брифинга.
Нед Прайс считает, что у них с союзниками и партнерами, в том числе, и у России есть пересекающиеся друг с другом вопросы безопасности, и их можно решить не на взаимной основе. По его словам, этого можно достичь благодаря интенсивной и устойчивой дипломатии.
Владимир Путин сообщил, что все «уже понятно», и что основные требования РФ — недопущение расширения НАТО, отказ от размещения систем вооружения у границ России и возврат сил НАТО в Европе к позициям 1997 года — США и НАТО проигнорировали. По его словам, Россия не увидела «адекватного учета трех ключевых требований» со стороны Запада.
США не станут интерпретировать слова российского президента Владимира Путина, касающихся смежных вопросов безопасности, а дождутся официального ответа. Об этом доложил представитель Госдепартамента Нед Прайс. «Мы слышали многое от президента Путина. Оставлю гадание на чайных листьях „кремлеологам“: многообещающим, профессионалам, любителям — неважно. Пусть они попытаются разглядеть значимость его ремарок. С нашей стороны, нам это не необходимо: мы знаем, что Российская Федерация направит формальный ответ», — сказал Прайс во время брифинга. Нед Прайс считает, что у них с союзниками и партнерами, в том числе, и у России есть пересекающиеся друг с другом вопросы безопасности, и их можно решить не на взаимной основе. По его словам, этого можно достичь благодаря интенсивной и устойчивой дипломатии. Владимир Путин сообщил, что все «уже понятно», и что основные требования РФ — недопущение расширения НАТО, отказ от размещения систем вооружения у границ России и возврат сил НАТО в Европе к позициям 1997 года — США и НАТО проигнорировали. По его словам, Россия не увидела «адекватного учета трех ключевых требований» со стороны Запада.