ЦБ назвал сумму сбережений, которые пермяки хранят в банках

Почти 90% депозитов жители региона хранят в рублях, остальное — в иностранной валюте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Общий объем банковских вложений пермяков в начале 2022 года превысил 388 млрд руб. За 2021 год он вырос на 20 млрд руб., что на 6% выше, чем в 2020 году, сообщили URA.RU в пресс-службе пермского отделения Центробанка.

«На фоне роста ключевой ставки за последний год проценты по банковским вкладам вернулись на допандемийный уровень, что вызвало приток средств во вклады. Рост банковских депозитных ставок является существенным фактором для наиболее консервативной части населения, поэтому можно ожидать дальнейшего повышения интереса граждан к этому инструменту сбережений», — отметил управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

Почти 90% депозитов жители региона хранят в рублях (344 млрд руб.), остальное — в иностранной валюте. При этом объем вкладов физических лиц в валюте в 2021 году сократился на 3% (по сравнению с 2020 годом), в рублях — вырос на 7%. У корпоративных клиентов вложения в валюте сократились на 90%. На 1 января 2022 года объем средств на депозитах юридических лиц составил около 69 млрд руб., что на 7% меньше, чем в 2020 году.

Ранее URA.RU сообщало, что ломбарды в Пермском крае за девять месяцев 2021 года получили от пермяков имущества на 1 млрд руб. Чаще всего жители берут деньги под залог ювелирных украшений, меховых изделий, электроники.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам