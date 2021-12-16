Пермяки заложили в ломбардах имущество на миллиард рублей

Пермяки отдают в ломбарды драгоценности и другие дорогостоящие предметы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ломбарды в Пермском крае за девять месяцев 2021 года получили от пермяков имущества на один млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба пермского отделения Центробанка.

«Ломбарды в Пермском крае заключили с гражданами свыше 140 тыс. договоров займа на сумму более 1 млрд руб., — говорят в Центробанке. — При этом за год их количество снизилось на 5%, а объем увеличился на 15%». К услугам ломбардов чаще всего прибегают женщины (55% от общего числа клиентов ломбардов) в возрасте 45 лет и старше (43%), отмечают в пресс-службе.

Средний заем составил 7,5 тыс. руб. Чаще всего жители берут деньги под залог ювелирных украшений, меховых изделий, электроники. Транспортные средства почти не закладывают — их доля составляет 1%. При этом за год пермяки стали закладывать машины в три раза реже, чем годом ранее (снижение на 28%).

В ЦБ добавляют, что общее количество ломбардов за год сократилось на 40%. По данным на начало ноября 2021 года на территории Пермского края были зарегистрированы 49 таких организаций. «В целом по стране клиенты чаще выбирают ломбарды по территориальному признаку, рядом с домом или работой», — говорят в пресс-службе пермского Центробанка.