Губерниев пожаловался на провокации украинцев на Олимпиаде. Видео

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, губерниев дмитрий, портрет
Дмитрий Губерниев рассказал, что случайно задел перегородку, и на него начали обзываться Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пожаловался на провокации со стороны представителя украинских СМИ на Олимпийских играх в Пекине. Человек в украинский одежде нецензурно выругался на Губерниева.

«Провокация со стороны человека в украинский одежде в пресс-центре. Я случайно задел перегородку, где он сидел, извинился, но чувак стал обзываться! Но кто обзывается, тот сам так называется», — написал он в своем telegram-канле.

Кроме того, Губерниев дал комментарий изданию «Спорт-Экспресс». Он пояснил, что ответил человеку в одежде с флагом Украины.

«У тебя такое имя странное. Меня вот Дима зовут, а фамилия твоя, получается, какая-то вообще мудацкая», — добавил комментатор, поясняя, что зачинщик конфликта делал все для того, чтобы его толкнули или ударили.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля этого года. В программе будет представлено семь видов спорта, в которых разыграют 109 комплектов медалей. Пекин стал первым городом, принимавшим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. Официально заявленный бюджет мероприятия — 3,9 млрд долларов США.

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Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пожаловался на провокации со стороны представителя украинских СМИ на Олимпийских играх в Пекине. Человек в украинский одежде нецензурно выругался на Губерниева. «Провокация со стороны человека в украинский одежде в пресс-центре. Я случайно задел перегородку, где он сидел, извинился, но чувак стал обзываться! Но кто обзывается, тот сам так называется», — написал он в своем telegram-канле. Кроме того, Губерниев дал комментарий изданию «Спорт-Экспресс». Он пояснил, что ответил человеку в одежде с флагом Украины. «У тебя такое имя странное. Меня вот Дима зовут, а фамилия твоя, получается, какая-то вообще мудацкая», — добавил комментатор, поясняя, что зачинщик конфликта делал все для того, чтобы его толкнули или ударили. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля этого года. В программе будет представлено семь видов спорта, в которых разыграют 109 комплектов медалей. Пекин стал первым городом, принимавшим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. Официально заявленный бюджет мероприятия — 3,9 млрд долларов США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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