Дмитрий Губерниев рассказал, что случайно задел перегородку, и на него начали обзываться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пожаловался на провокации со стороны представителя украинских СМИ на Олимпийских играх в Пекине. Человек в украинский одежде нецензурно выругался на Губерниева.

«Провокация со стороны человека в украинский одежде в пресс-центре. Я случайно задел перегородку, где он сидел, извинился, но чувак стал обзываться! Но кто обзывается, тот сам так называется», — написал он в своем telegram-канле.

Кроме того, Губерниев дал комментарий изданию «Спорт-Экспресс». Он пояснил, что ответил человеку в одежде с флагом Украины.

«У тебя такое имя странное. Меня вот Дима зовут, а фамилия твоя, получается, какая-то вообще мудацкая», — добавил комментатор, поясняя, что зачинщик конфликта делал все для того, чтобы его толкнули или ударили.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля этого года. В программе будет представлено семь видов спорта, в которых разыграют 109 комплектов медалей. Пекин стал первым городом, принимавшим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. Официально заявленный бюджет мероприятия — 3,9 млрд долларов США.