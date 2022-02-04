Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пожаловался на провокации со стороны представителя украинских СМИ на Олимпийских играх в Пекине. Человек в украинский одежде нецензурно выругался на Губерниева.
«Провокация со стороны человека в украинский одежде в пресс-центре. Я случайно задел перегородку, где он сидел, извинился, но чувак стал обзываться! Но кто обзывается, тот сам так называется», — написал он в своем telegram-канле.
Кроме того, Губерниев дал комментарий изданию «Спорт-Экспресс». Он пояснил, что ответил человеку в одежде с флагом Украины.
«У тебя такое имя странное. Меня вот Дима зовут, а фамилия твоя, получается, какая-то вообще мудацкая», — добавил комментатор, поясняя, что зачинщик конфликта делал все для того, чтобы его толкнули или ударили.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля этого года. В программе будет представлено семь видов спорта, в которых разыграют 109 комплектов медалей. Пекин стал первым городом, принимавшим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. Официально заявленный бюджет мероприятия — 3,9 млрд долларов США.
Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пожаловался на провокации со стороны представителя украинских СМИ на Олимпийских играх в Пекине. Человек в украинский одежде нецензурно выругался на Губерниева. «Провокация со стороны человека в украинский одежде в пресс-центре. Я случайно задел перегородку, где он сидел, извинился, но чувак стал обзываться! Но кто обзывается, тот сам так называется», — написал он в своем telegram-канле. Кроме того, Губерниев дал комментарий изданию «Спорт-Экспресс». Он пояснил, что ответил человеку в одежде с флагом Украины. «У тебя такое имя странное. Меня вот Дима зовут, а фамилия твоя, получается, какая-то вообще мудацкая», — добавил комментатор, поясняя, что зачинщик конфликта делал все для того, чтобы его толкнули или ударили. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля этого года. В программе будет представлено семь видов спорта, в которых разыграют 109 комплектов медалей. Пекин стал первым городом, принимавшим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. Официально заявленный бюджет мероприятия — 3,9 млрд долларов США.