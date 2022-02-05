05 февраля 2022
04 февраля 2022

Младенец в Миассе захлебнулся молочной смесью

© Служба новостей «URA.RU»
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У силовиков две версии произошедшего Фото:

В Миассе (Челябинская область) годовалый ребенок захлебнулся молочной смесью и умер. Как сообщили источники в правоохранительных органах, сейчас оперативники отрабатывают две версии случившегося.

«Два дня назад годовалый ребенок умер дома. Смерть произошла из-за того, что ребенок захлебнулся молочной смесью», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

Другой источник утверждает, что ребенок захлебнулся рвотой. По факту смерти проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

URA.RU связалось с пресс-службой управления СКР по региону. Там обещали уточнить информацию.

Ранее стало известно о гибели двухлетней девочки в Троицке. Малышка скончалась от ножевого ранения. Ее отца взяли под стражу.

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В Миассе (Челябинская область) годовалый ребенок захлебнулся молочной смесью и умер. Как сообщили источники в правоохранительных органах, сейчас оперативники отрабатывают две версии случившегося. «Два дня назад годовалый ребенок умер дома. Смерть произошла из-за того, что ребенок захлебнулся молочной смесью», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. Другой источник утверждает, что ребенок захлебнулся рвотой. По факту смерти проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. URA.RU связалось с пресс-службой управления СКР по региону. Там обещали уточнить информацию. Ранее стало известно о гибели двухлетней девочки в Троицке. Малышка скончалась от ножевого ранения. Ее отца взяли под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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