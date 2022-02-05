Младенец в Миассе захлебнулся молочной смесью

У силовиков две версии произошедшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) годовалый ребенок захлебнулся молочной смесью и умер. Как сообщили источники в правоохранительных органах, сейчас оперативники отрабатывают две версии случившегося.

«Два дня назад годовалый ребенок умер дома. Смерть произошла из-за того, что ребенок захлебнулся молочной смесью», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

Другой источник утверждает, что ребенок захлебнулся рвотой. По факту смерти проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

URA.RU связалось с пресс-службой управления СКР по региону. Там обещали уточнить информацию.

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