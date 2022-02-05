Младенец в Миассе захлебнулся молочной смесью

В Миассе (Челябинская область) годовалый ребенок захлебнулся молочной смесью и умер. Как сообщили источники в правоохранительных органах, сейчас оперативники отрабатывают две версии случившегося. «Два дня назад годовалый ребенок умер дома. Смерть произошла из-за того, что ребенок захлебнулся молочной смесью», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. Другой источник утверждает, что ребенок захлебнулся рвотой. По факту смерти проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. URA.RU связалось с пресс-службой управления СКР по региону. Там обещали уточнить информацию. Ранее стало известно о гибели двухлетней девочки в Троицке. Малышка скончалась от ножевого ранения. Ее отца взяли под стражу.