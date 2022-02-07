У экс-депутата Госдумы отбирают баню в Челябинске

Тяжба экс-депутата парламента РФ Андрея Барышева и мэрией Челябинска возобновилась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске возобновили попытки отобрать у бывшего депутата Госдумы Андрея Барышева незавершенный банно-оздоровительный комплекс. По мнению властей, вместо значащейся в документах бани реально действует торговый комплекс. Это следует из базы судебных дел.

«Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО «Банно-оздоровительный комплекс «Металлург» об изъятии объекта незавершенного строительства. Назначить судебное заседание по вопросу возобновления производства по настоящему делу на 31 марта», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (имеется в распоряжении URA.RU).

Летом прошлого года ООО «Банно-оздоровительный комплекс „Металлург“» (согласно данным СБИС, принадлежит Барышеву) обратилось в тот же суд. Фирма требовала от мэрии Челябинска признать право собственности на объект «Торговый комплекс с подземной автопарковкой» площадью в 6,5 тысячи кв. метров по улице Чичерина, 12.

«Срок действия договора аренды участка истек, к этому моменту объект не успели ввести в эксплуатацию. Сейчас сведения о нем в ЕГРН не соответствуют фактически возведенному объекту», — пояснили URA.RU в администрации Челябинска.

Осенью 2021 года БОК «Металлург» проиграл процесс. После этого тяжба возобновилась уже по инициативе мэрии. Барышев на звонок корреспондента URA.RU не ответил.

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