Заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам, призер Олимпиады-2006 (Турин) Иван Алыпов стал заместителем начальника управления мэрии Екатеринбурга по физической культуре и спору. Эту информацию URA.RU подтвердила пресс-секретарь горадминистрации Виктория Мкртчян.
«Да, могу подтвердить, что Иван Алыпов работает в должности замначальника управления», — сказал Мкртчян. По данным агентства, поскольку у спортсмена пока нет стажа муниципальной службы, его зарплата будет меньше, чем у опытных коллег, — около 70 тысяч рублей.
Уроженец Свердловска Алыпов выступал за сборную России по лыжам в 2000—2010 годах. Среди основных его достижений не только попадание на пьедестал на Олимпиаде-2006 (масс-старт), но и призовые места на Кубке мира и чемпионатах России.
Заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам, призер Олимпиады-2006 (Турин) Иван Алыпов стал заместителем начальника управления мэрии Екатеринбурга по физической культуре и спору. Эту информацию URA.RU подтвердила пресс-секретарь горадминистрации Виктория Мкртчян. «Да, могу подтвердить, что Иван Алыпов работает в должности замначальника управления», — сказал Мкртчян. По данным агентства, поскольку у спортсмена пока нет стажа муниципальной службы, его зарплата будет меньше, чем у опытных коллег, — около 70 тысяч рублей. Уроженец Свердловска Алыпов выступал за сборную России по лыжам в 2000—2010 годах. Среди основных его достижений не только попадание на пьедестал на Олимпиаде-2006 (масс-старт), но и призовые места на Кубке мира и чемпионатах России.