Призер Олимпиады получил должность во власти Екатеринбурга. С минимальной зарплатой

10 февраля 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

Ивана Алыпова (39 лет) часто видят на мероприятиях с топ-чиновниками, но во власти ранее он не работал Фото: Александр Мамаев © URA.RU Заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам, призер Олимпиады-2006 (Турин) Иван Алыпов стал заместителем начальника управления мэрии Екатеринбурга по физической культуре и спору. Эту информацию URA.RU подтвердила пресс-секретарь горадминистрации Виктория Мкртчян. «Да, могу подтвердить, что Иван Алыпов работает в должности замначальника управления», — сказал Мкртчян. По данным агентства, поскольку у спортсмена пока нет стажа муниципальной службы, его зарплата будет меньше, чем у опытных коллег, — около 70 тысяч рублей. Уроженец Свердловска Алыпов выступал за сборную России по лыжам в 2000—2010 годах. Среди основных его достижений не только попадание на пьедестал на Олимпиаде-2006 (масс-старт), но и призовые места на Кубке мира и чемпионатах России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам, призер Олимпиады-2006 (Турин) Иван Алыпов стал заместителем начальника управления мэрии Екатеринбурга по физической культуре и спору. Эту информацию URA.RU подтвердила пресс-секретарь горадминистрации Виктория Мкртчян. «Да, могу подтвердить, что Иван Алыпов работает в должности замначальника управления», — сказал Мкртчян. По данным агентства, поскольку у спортсмена пока нет стажа муниципальной службы, его зарплата будет меньше, чем у опытных коллег, — около 70 тысяч рублей. Уроженец Свердловска Алыпов выступал за сборную России по лыжам в 2000—2010 годах. Среди основных его достижений не только попадание на пьедестал на Олимпиаде-2006 (масс-старт), но и призовые места на Кубке мира и чемпионатах России.