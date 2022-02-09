09 февраля 2022

Призер Олимпиады получил должность во власти Екатеринбурга. С минимальной зарплатой

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Премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Екатеринбурга» от журнала «ЕКБ.Собака.ru». Церемония награждения, алыпов иван
Ивана Алыпова (39 лет) часто видят на мероприятиях с топ-чиновниками, но во власти ранее он не работал Фото:

Заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам, призер Олимпиады-2006 (Турин) Иван Алыпов стал заместителем начальника управления мэрии Екатеринбурга по физической культуре и спору. Эту информацию URA.RU подтвердила пресс-секретарь горадминистрации Виктория Мкртчян.

«Да, могу подтвердить, что Иван Алыпов работает в должности замначальника управления», — сказал Мкртчян. По данным агентства, поскольку у спортсмена пока нет стажа муниципальной службы, его зарплата будет меньше, чем у опытных коллег, — около 70 тысяч рублей.

Уроженец Свердловска Алыпов выступал за сборную России по лыжам в 2000—2010 годах. Среди основных его достижений не только попадание на пьедестал на Олимпиаде-2006 (масс-старт), но и призовые места на Кубке мира и чемпионатах России.

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Заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам, призер Олимпиады-2006 (Турин) Иван Алыпов стал заместителем начальника управления мэрии Екатеринбурга по физической культуре и спору. Эту информацию URA.RU подтвердила пресс-секретарь горадминистрации Виктория Мкртчян. «Да, могу подтвердить, что Иван Алыпов работает в должности замначальника управления», — сказал Мкртчян. По данным агентства, поскольку у спортсмена пока нет стажа муниципальной службы, его зарплата будет меньше, чем у опытных коллег, — около 70 тысяч рублей. Уроженец Свердловска Алыпов выступал за сборную России по лыжам в 2000—2010 годах. Среди основных его достижений не только попадание на пьедестал на Олимпиаде-2006 (масс-старт), но и призовые места на Кубке мира и чемпионатах России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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