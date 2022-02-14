В Госдуму внесли проект об обращении к Путину из-за ДНР и ЛНР

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Брифинг Единой России. Курган, воздушные шары, единая россия, едро, флаг единой россии
Депутаты «Единой России» просят Путина признать независимость ДНР и ЛНР Фото:
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Депутаты Госдумы от «Единой России» внесли законопроект о необходимости признания ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Соответствующий документ с обращением к президенту РФ Владимиру Путину появился в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

«Провести консультации с МИД РФ по проекту обращения Госдумы „К президенту РФ В.Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР“ и обсуждения указанного проекта обращения», — говорится в документе. По словам парламентариев, за последние годы на основе «всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти». Депутаты также просят президента как можно скорее начать с их руководством переговоры для создания правовой основы межгосударственных отношений, которая бы регулировала все области сотрудничества, включая вопросы безопасности.

Ранее сообщалось, что в Госдуме поддержали два варианта обращения о признании ДНР и ЛНР. Первый документ внесли депутаты от КПРФ, второй — от «Единой России». Пока ни одна страна-член ООН не признала ДНР и ЛНР самостоятельными государствами.

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Депутаты Госдумы от «Единой России» внесли законопроект о необходимости признания ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Соответствующий документ с обращением к президенту РФ Владимиру Путину появился в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы. «Провести консультации с МИД РФ по проекту обращения Госдумы „К президенту РФ В.Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР“ и обсуждения указанного проекта обращения», — говорится в документе. По словам парламентариев, за последние годы на основе «всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти». Депутаты также просят президента как можно скорее начать с их руководством переговоры для создания правовой основы межгосударственных отношений, которая бы регулировала все области сотрудничества, включая вопросы безопасности. Ранее сообщалось, что в Госдуме поддержали два варианта обращения о признании ДНР и ЛНР. Первый документ внесли депутаты от КПРФ, второй — от «Единой России». Пока ни одна страна-член ООН не признала ДНР и ЛНР самостоятельными государствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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