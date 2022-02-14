В Госдуме поддержали два варианта обращения о признании ДНР и ЛНР

В совет Госдумы 15 февраля направили проекты о признании Луганской и Донецкой народных республик в адрес президента и в адрес МИД РФ для ускорения процедуры. Соответствующее решение вынес профильный комитет ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Об этом сообщает источник.
«Комитет прошел, приняты два постановления. Который вносили КПРФ, за него проголосовали трое членов комитета. Второе внесли первый зампред комитета Виктор Водолацкий и зампред комитета Артем Туров», — сказал источник ТАСС.
Отмечается что второй вариант обращения предусматривает призыв к президенту России Владимиру Путину признать независимость ДНР и ЛНР. Однако при условии проведения консультаций с МИД на предмет соблюдения международных договоренностей.
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, в котором обращаются к президенту РФ Владимиру Путину по поводу необходимости признания ДНР и ЛНР 19 января. Такое решение в партии КПРФ считают обоснованным и морально оправданным. Пока ни одна страна из числа членов ООН не признала так называемые ДНР и ЛНР самостоятельными государствами.
В совет Госдумы 15 февраля направили проекты о признании Луганской и Донецкой народных республик в адрес президента и в адрес МИД РФ для ускорения процедуры. Соответствующее решение вынес профильный комитет ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Об этом сообщает источник. «Комитет прошел, приняты два постановления. Который вносили КПРФ, за него проголосовали трое членов комитета. Второе внесли первый зампред комитета Виктор Водолацкий и зампред комитета Артем Туров», — сказал источник ТАСС. Отмечается что второй вариант обращения предусматривает призыв к президенту России Владимиру Путину признать независимость ДНР и ЛНР. Однако при условии проведения консультаций с МИД на предмет соблюдения международных договоренностей. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, в котором обращаются к президенту РФ Владимиру Путину по поводу необходимости признания ДНР и ЛНР 19 января. Такое решение в партии КПРФ считают обоснованным и морально оправданным. Пока ни одна страна из числа членов ООН не признала так называемые ДНР и ЛНР самостоятельными государствами.