В Госдуме поддержали два варианта обращения о признании ДНР и ЛНР

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Заседание областной Думы. Курган, документы, законопроект, закон, бумаги к заседанию, заседение
Комитет Госдумы направил в Совет палаты два проекта постановления по признанию ДНР и ЛНР Фото:
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В совет Госдумы 15 февраля направили проекты о признании Луганской и Донецкой народных республик в адрес президента и в адрес МИД РФ для ускорения процедуры. Соответствующее решение вынес профильный комитет ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Об этом сообщает источник.

«Комитет прошел, приняты два постановления. Который вносили КПРФ, за него проголосовали трое членов комитета. Второе внесли первый зампред комитета Виктор Водолацкий и зампред комитета Артем Туров», — сказал источник ТАСС.

Отмечается что второй вариант обращения предусматривает призыв к президенту России Владимиру Путину признать независимость ДНР и ЛНР. Однако при условии проведения консультаций с МИД на предмет соблюдения международных договоренностей.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, в котором обращаются к президенту РФ Владимиру Путину по поводу необходимости признания ДНР и ЛНР 19 января. Такое решение в партии КПРФ считают обоснованным и морально оправданным. Пока ни одна страна из числа членов ООН не признала так называемые ДНР и ЛНР самостоятельными государствами.

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В совет Госдумы 15 февраля направили проекты о признании Луганской и Донецкой народных республик в адрес президента и в адрес МИД РФ для ускорения процедуры. Соответствующее решение вынес профильный комитет ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Об этом сообщает источник. «Комитет прошел, приняты два постановления. Который вносили КПРФ, за него проголосовали трое членов комитета. Второе внесли первый зампред комитета Виктор Водолацкий и зампред комитета Артем Туров», — сказал источник ТАСС. Отмечается что второй вариант обращения предусматривает призыв к президенту России Владимиру Путину признать независимость ДНР и ЛНР. Однако при условии проведения консультаций с МИД на предмет соблюдения международных договоренностей. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, в котором обращаются к президенту РФ Владимиру Путину по поводу необходимости признания ДНР и ЛНР 19 января. Такое решение в партии КПРФ считают обоснованным и морально оправданным. Пока ни одна страна из числа членов ООН не признала так называемые ДНР и ЛНР самостоятельными государствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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