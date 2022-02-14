Екатеринбургские школьники прошли тест на знание службы в армии

Учащимся седьмого класса второй гимназии в Екатеринбурге задали пройти тестирование на знание службы в армии РФ. Всего в тесте было 23 вопроса. Об этом журналистам рассказала мама одного из учащихся.
«Учащимся седьмого класса гимназии №2 Екатеринбурга задали пройти тест „Армия моей страны“ на знание службы в российской армии. Всего в тесте 23 вопроса», — цитирует женщину «Комерсант-Урал».
В тесте повстречались следующие вопросы:
«Современная армия России имеет войска, способные быстро и эффективно реагировать на возникающую опасность государству. Правдиво ли представленное высказывание?»;
«Защита Отечества — священный долг и почетная обязанность граждан РФ. Правдиво ли представленное высказывание?»;
«Что из представленного ниже, можно отнести к внутренним угрозам безопасности нашей страны?». Среди вариантов ответов: угроза мировой войны; нестабильная обстановка в Средней Азии; деятельность незаконных вооруженных формирований.
Мать школьника рассказала, что тест появился в электронном дневнике. Оценка за его прохождение выставляться не будет.
URA.RU обратилось за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. На момент публикации ответа не поступило.
Учащимся седьмого класса второй гимназии в Екатеринбурге задали пройти тестирование на знание службы в армии РФ. Всего в тесте было 23 вопроса. Об этом журналистам рассказала мама одного из учащихся. «Учащимся седьмого класса гимназии №2 Екатеринбурга задали пройти тест „Армия моей страны“ на знание службы в российской армии. Всего в тесте 23 вопроса», — цитирует женщину «Комерсант-Урал». В тесте повстречались следующие вопросы: «Современная армия России имеет войска, способные быстро и эффективно реагировать на возникающую опасность государству. Правдиво ли представленное высказывание?»; «Защита Отечества — священный долг и почетная обязанность граждан РФ. Правдиво ли представленное высказывание?»; «Что из представленного ниже, можно отнести к внутренним угрозам безопасности нашей страны?». Среди вариантов ответов: угроза мировой войны; нестабильная обстановка в Средней Азии; деятельность незаконных вооруженных формирований. Мать школьника рассказала, что тест появился в электронном дневнике. Оценка за его прохождение выставляться не будет. URA.RU обратилось за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. На момент публикации ответа не поступило.