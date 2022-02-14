14 февраля 2022

Екатеринбургские школьники прошли тест на знание службы в армии

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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, егэ, учеба, тест, школа, среднее образование, образование, экзамены, уроки, гиа
Инициатором обязательного тестирования был военкомат Фото:

Учащимся седьмого класса второй гимназии в Екатеринбурге задали пройти тестирование на знание службы в армии РФ. Всего в тесте было 23 вопроса. Об этом журналистам рассказала мама одного из учащихся.

«Учащимся седьмого класса гимназии №2 Екатеринбурга задали пройти тест „Армия моей страны“ на знание службы в российской армии. Всего в тесте 23 вопроса», — цитирует женщину «Комерсант-Урал».

В тесте повстречались следующие вопросы:

  • «Современная армия России имеет войска, способные быстро и эффективно реагировать на возникающую опасность государству. Правдиво ли представленное высказывание?»;

  • «Защита Отечества — священный долг и почетная обязанность граждан РФ. Правдиво ли представленное высказывание?»;

  • «Что из представленного ниже, можно отнести к внутренним угрозам безопасности нашей страны?». Среди вариантов ответов: угроза мировой войны; нестабильная обстановка в Средней Азии; деятельность незаконных вооруженных формирований.

Мать школьника рассказала, что тест появился в электронном дневнике. Оценка за его прохождение выставляться не будет.

URA.RU обратилось за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. На момент публикации ответа не поступило.

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Учащимся седьмого класса второй гимназии в Екатеринбурге задали пройти тестирование на знание службы в армии РФ. Всего в тесте было 23 вопроса. Об этом журналистам рассказала мама одного из учащихся. «Учащимся седьмого класса гимназии №2 Екатеринбурга задали пройти тест „Армия моей страны“ на знание службы в российской армии. Всего в тесте 23 вопроса», — цитирует женщину «Комерсант-Урал». В тесте повстречались следующие вопросы: «Современная армия России имеет войска, способные быстро и эффективно реагировать на возникающую опасность государству. Правдиво ли представленное высказывание?»; «Защита Отечества — священный долг и почетная обязанность граждан РФ. Правдиво ли представленное высказывание?»; «Что из представленного ниже, можно отнести к внутренним угрозам безопасности нашей страны?». Среди вариантов ответов: угроза мировой войны; нестабильная обстановка в Средней Азии; деятельность незаконных вооруженных формирований. Мать школьника рассказала, что тест появился в электронном дневнике. Оценка за его прохождение выставляться не будет. URA.RU обратилось за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. На момент публикации ответа не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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