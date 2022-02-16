Часть россиян получит от Пенсионного фонда 20 тысяч в месяц

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Выплата назначается после рождения второго ребенка из средств маткапитала Фото:

Семьи с низким доходом, в которых после 1 января 2018 года родился второй ребенок, имеют право на ежемесячную выплату в размере 19 620 рублей из средств маткапитала. Об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ.

«Право на ежемесячную выплату за счет материнского капитала предоставляется семьям с низким доходом, в которых после 1 января 2018 года родился второй ребенок. При этом среднедушевой доход на каждого члена семьи за 12 месяцев не должен превышать 44094 рубля в месяц — двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Мурманской области на 2022 год», — говорится в сообщении на сайте ПФР.

При расчете дохода семьи учитываются родитель или усыновитель, опекун и несовершеннолетние дети. Средства выплачиваются до тех пор, пока второму ребенку не исполнится три года. Если подать заявление в первые шесть месяцев после рождения малыша, выплата будет установлена с даты рождения. Заявиться на получение выплаты можно через личный кабинет на сайте ПФР или Госуслуг.

Ранее Госуслуги рассказали о пособиях для россиян с детьми в 2022 году. При рождении ребенка семья может получить материнский капитал, оформить единовременные и ежемесячные пособия, взять льготную ипотеку, говорится в сообщении.

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Семьи с низким доходом, в которых после 1 января 2018 года родился второй ребенок, имеют право на ежемесячную выплату в размере 19 620 рублей из средств маткапитала. Об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ. «Право на ежемесячную выплату за счет материнского капитала предоставляется семьям с низким доходом, в которых после 1 января 2018 года родился второй ребенок. При этом среднедушевой доход на каждого члена семьи за 12 месяцев не должен превышать 44094 рубля в месяц — двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Мурманской области на 2022 год», — говорится в сообщении на сайте ПФР. При расчете дохода семьи учитываются родитель или усыновитель, опекун и несовершеннолетние дети. Средства выплачиваются до тех пор, пока второму ребенку не исполнится три года. Если подать заявление в первые шесть месяцев после рождения малыша, выплата будет установлена с даты рождения. Заявиться на получение выплаты можно через личный кабинет на сайте ПФР или Госуслуг. Ранее Госуслуги рассказали о пособиях для россиян с детьми в 2022 году. При рождении ребенка семья может получить материнский капитал, оформить единовременные и ежемесячные пособия, взять льготную ипотеку, говорится в сообщении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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