Госуслуги рассказали о пособиях для россиян с детьми в 2022 году

Семьи с детьми могут получить маткапитал и оформить пособия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россиянам рассказали о выплатах при рождении ребенка в 2022 году. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале «Госуслуги: для родителей».

«При рождении ребенка семья может получить материнский капитал, оформить единовременные и ежемесячные пособия, взять льготную ипотеку», — пишут авторы. Основные федеральные виды господдержки могут выплачиваться как единоразово, так и ежемесячно.

Ежемесячные выплаты:

6600 рублей при постановке на учет до 12 недель беременности;

От 7678 до 31 283 рублей по уходу за ребенком до полутора лет;

12 000 рублей на первого и второго ребенка до трех лет;

13 895 на ребенка призывника до трех лет.

Единоразовые льготы:

От 63 932 до 360 164 рублей по беременности и родам за 140 дней до декрета;

32 421 рубль беременной женщине призывника;

20 473 рубля при рождении ребенка;

524 528 или 693 144 рубля — материнский капитал.



Ранее в ПФР рассказали, что ребенку военнослужащего по призыву положена выплата. Получателями пособия являются мама или опекун ребенка либо родственник, который фактически ухаживает за ним, например бабушка или дедушка ребенка. Пособие не предоставляется, если отец ребенка учится в военном училище либо на военной кафедре высшего учебного заведения.