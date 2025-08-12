Дениса Майданова объявили в розыск на Украине

СБУ объявила в розыск Дениса Майданова
СБУ объявила в розыск Дениса Майданова Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского певца и депутата Государственной думы Дениса Майданова. Об этом сообщают данные СБУ.

«Служба безопасности Украины объявила в розыск российского певца и депутата Госдумы Дениса Майданова», — говорится в сообщении. Кроме того, уточняется, что Майданов находится в украинском розыске с апреля 2022 года, его подозревают в нарушении ряда статей украинского законодательства.

Ранее СБУ объявила в розыск известного интеллектуала Анатолия Вассермана. В его адрес были выдвинуты обвинения в сепаратистской деятельности. Сообщается, что Вассерман был объявлен в розыск СБУ еще в 2022 году.

