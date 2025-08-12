Московский городской суд признал экстремистской книгу «Ислам на Северном Кавказе» под редакцией первого заместителя председателя Духовного управления мусульман России Дамира Мухетдинова. Об этом сообщают в пресс-службе ДУМ РФ.
«В двух статьях издания содержатся упоминания причастных к террористической деятельности персон и объединений. В материалах дела фигурирует экспертиза Романа Силантьева, согласно которой имеются упоминания террористических личностей и структур», — сказано в сообщении «Коммерсанта».
Также подчеркивается, что с выводами экспертизы не согласны, поскольку спорные фрагменты словаря описывают организации и лица «ровно в контексте их радикализма», а сами статьи подготовили ученые из Российской академии наук и МГИМО. Представители духовного управления заявили, что материалы словаря уже используются в научной и образовательной деятельности, а экспертиза господина Силантьева «не стоит выеденного яйца».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.