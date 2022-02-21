Власти Перми рассказали, где возьмут деньги на беженцев из ДНР

Финансирование мероприятий по размещению беженцев из ДНР и ЛНР в Пермском крае предполагается из нескольких источников. Это федеральные средства, деньги из резервного фонда, а также благотворительная помощь, рассказал собеседник в краевом правительстве.
«В подобных ситуациях предусматривается несколько направлений финансирования. Это федеральные выплаты вынужденным переселенцам, это предусмотренные федеральными нормативами средства на организацию проживания и питания 1 вынужденного переселенца в сутки, средства из резервного фонда субъекта РФ и Федерации, а также внебюджетные источники, например, благотворительная помощь», — отметил собеседник. Точные суммы будут зависеть от количества беженцев, которые приедут в Пермский край.
URA.RU ранее сообщало, что Прикамье готово разместить 500 переселенцев. Пункты временного пребывания для них будут организованы в санаториях и детских лагерях Перми, Пермского района, Березников и Барды. Министерство социального развития по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина открыло специальный счет для благотворительных пожертвований. Помочь беженцам также можно вещами, продуктами и игрушками. Точные места, где будут размещаться переселенцы, власти не раскрывают.
Финансирование мероприятий по размещению беженцев из ДНР и ЛНР в Пермском крае предполагается из нескольких источников. Это федеральные средства, деньги из резервного фонда, а также благотворительная помощь, рассказал собеседник в краевом правительстве. «В подобных ситуациях предусматривается несколько направлений финансирования. Это федеральные выплаты вынужденным переселенцам, это предусмотренные федеральными нормативами средства на организацию проживания и питания 1 вынужденного переселенца в сутки, средства из резервного фонда субъекта РФ и Федерации, а также внебюджетные источники, например, благотворительная помощь», — отметил собеседник. Точные суммы будут зависеть от количества беженцев, которые приедут в Пермский край. URA.RU ранее сообщало, что Прикамье готово разместить 500 переселенцев. Пункты временного пребывания для них будут организованы в санаториях и детских лагерях Перми, Пермского района, Березников и Барды. Министерство социального развития по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина открыло специальный счет для благотворительных пожертвований. Помочь беженцам также можно вещами, продуктами и игрушками. Точные места, где будут размещаться переселенцы, власти не раскрывают.