21 февраля 2022

Власти Перми рассказали, где возьмут деньги на беженцев из ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Беженцы с Украины на ЖД вокзале. Екатеринбург, украина, беженцы
На размещение беженцев из ДНР и ЛНР потратят федеральные деньги, а также средства благотворителей и резервного фонда Фото:
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Беженцы с Украины

Финансирование мероприятий по размещению беженцев из ДНР и ЛНР в Пермском крае предполагается из нескольких источников. Это федеральные средства, деньги из резервного фонда, а также благотворительная помощь, рассказал собеседник в краевом правительстве.

«В подобных ситуациях предусматривается несколько направлений финансирования. Это федеральные выплаты вынужденным переселенцам, это предусмотренные федеральными нормативами средства на организацию проживания и питания 1 вынужденного переселенца в сутки, средства из резервного фонда субъекта РФ и Федерации, а также внебюджетные источники, например, благотворительная помощь», — отметил собеседник. Точные суммы будут зависеть от количества беженцев, которые приедут в Пермский край.

URA.RU ранее сообщало, что Прикамье готово разместить 500 переселенцев. Пункты временного пребывания для них будут организованы в санаториях и детских лагерях Перми, Пермского района, Березников и Барды. Министерство социального развития по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина открыло специальный счет для благотворительных пожертвований. Помочь беженцам также можно вещами, продуктами и игрушками. Точные места, где будут размещаться переселенцы, власти не раскрывают.

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Финансирование мероприятий по размещению беженцев из ДНР и ЛНР в Пермском крае предполагается из нескольких источников. Это федеральные средства, деньги из резервного фонда, а также благотворительная помощь, рассказал собеседник в краевом правительстве. «В подобных ситуациях предусматривается несколько направлений финансирования. Это федеральные выплаты вынужденным переселенцам, это предусмотренные федеральными нормативами средства на организацию проживания и питания 1 вынужденного переселенца в сутки, средства из резервного фонда субъекта РФ и Федерации, а также внебюджетные источники, например, благотворительная помощь», — отметил собеседник. Точные суммы будут зависеть от количества беженцев, которые приедут в Пермский край. URA.RU ранее сообщало, что Прикамье готово разместить 500 переселенцев. Пункты временного пребывания для них будут организованы в санаториях и детских лагерях Перми, Пермского района, Березников и Барды. Министерство социального развития по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина открыло специальный счет для благотворительных пожертвований. Помочь беженцам также можно вещами, продуктами и игрушками. Точные места, где будут размещаться переселенцы, власти не раскрывают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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