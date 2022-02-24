24 февраля 2022

Пермский чиновник уволился из-за своей позиции по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Директор пермского дома культуры пожертвовал работой ради убеждений Фото:

Исполняющий обязанности директора муниципального ДК им. Пушкина в Орджоникидзевском районе Перми Олег Мясников, который в соцсетях в оскорбительных выражениях высказался о руководстве страны по поводу событий на Украине, уволился с должности. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.

«Решение связано с моим неприятием внешней политики руководства РФ, признанием ДНР И ЛНР и публичным критическим выражением своей позиции», — заявил Мясников. В пресс-службе мэрии уточнили, что «трудовой договор будет расторгнут по решению сторон».

Ранее на своей странице в Facebook он выложил фотографию с заседания совета безопасности 21 февраля с коротким комментарием оскорбительного содержания. После Мясников сообщал, что руководство администрации Перми предложило ему уволиться «из-за его критической позиции».

И.о. директора назначена Наталья Белавина, которая возглавляла ДК им. Пушкина с 2009 по 2017 год. Мясников в должности директора дома культуры работал около полугода, с сентября 2021 года. Его последним рабочим днем стало 25 февраля. После, по словам Мясникова, он приступит в поиску нового места работы.

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Исполняющий обязанности директора муниципального ДК им. Пушкина в Орджоникидзевском районе Перми Олег Мясников, который в соцсетях в оскорбительных выражениях высказался о руководстве страны по поводу событий на Украине, уволился с должности. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Решение связано с моим неприятием внешней политики руководства РФ, признанием ДНР И ЛНР и публичным критическим выражением своей позиции», — заявил Мясников. В пресс-службе мэрии уточнили, что «трудовой договор будет расторгнут по решению сторон». Ранее на своей странице в Facebook он выложил фотографию с заседания совета безопасности 21 февраля с коротким комментарием оскорбительного содержания. После Мясников сообщал, что руководство администрации Перми предложило ему уволиться «из-за его критической позиции». И.о. директора назначена Наталья Белавина, которая возглавляла ДК им. Пушкина с 2009 по 2017 год. Мясников в должности директора дома культуры работал около полугода, с сентября 2021 года. Его последним рабочим днем стало 25 февраля. После, по словам Мясникова, он приступит в поиску нового места работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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