Газету свердловских властей переименовали из-за спецоперации РФ. Фото

03 марта 2022 в 11:01 Размер текста - 17 +

В названии «Областной газеты» появился символ Z Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловская «Областная газета», издаваемая правительством региона, сменила имя из-за спецоперации России в Донбассе. Печатная версия издания 3 марта вышла под названием «Областная гаZета», сообщили URA.RU читатели. Символ Z появился в наименовании газеты на первой полосе свежего номера. Сайт «ОГ» пока называется по-прежнему — «Облгазета.ru». Причины переименования редакцией не называются. Оперативно связаться с руководителем издания Антоном Стуликовым URA.RU не удалось. Знак Z приобрел новый смысл на фоне российской спецоперации на Украине и означает солидарность с военными — латинскую букву наносят на технику армии РФ. В Минобороны объясняли, что символ Z расшифровывается как «За победу». В поддержку спецоперации выступил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, постановивший переименовать регион в «КуZбасс». Россия начала спецоперацию на Украине по решению президента Владимира Путина. Ее главной целью глава государства провозгласил демилитаризацию и денацификацию соседней страны. Путин подчеркивал, что в планах РФ нет оккупации территории Украины. Символ Z появился в свежем номере «Областной газеты» Фото: читатель URA.RU Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловская «Областная газета», издаваемая правительством региона, сменила имя из-за спецоперации России в Донбассе. Печатная версия издания 3 марта вышла под названием «Областная гаZета», сообщили URA.RU читатели. Символ Z появился в наименовании газеты на первой полосе свежего номера. Сайт «ОГ» пока называется по-прежнему — «Облгазета.ru». Причины переименования редакцией не называются. Оперативно связаться с руководителем издания Антоном Стуликовым URA.RU не удалось. Знак Z приобрел новый смысл на фоне российской спецоперации на Украине и означает солидарность с военными — латинскую букву наносят на технику армии РФ. В Минобороны объясняли, что символ Z расшифровывается как «За победу». В поддержку спецоперации выступил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, постановивший переименовать регион в «КуZбасс». Россия начала спецоперацию на Украине по решению президента Владимира Путина. Ее главной целью глава государства провозгласил демилитаризацию и денацификацию соседней страны. Путин подчеркивал, что в планах РФ нет оккупации территории Украины.