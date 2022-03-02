02 марта 2022

Газету свердловских властей переименовали из-за спецоперации РФ. Фото

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Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, читает газету, областная газета
В названии «Областной газеты» появился символ Z Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Свердловская «Областная газета», издаваемая правительством региона, сменила имя из-за спецоперации России в Донбассе. Печатная версия издания 3 марта вышла под названием «Областная гаZета», сообщили URA.RU читатели.

Символ Z появился в наименовании газеты на первой полосе свежего номера. Сайт «ОГ» пока называется по-прежнему — «Облгазета.ru». Причины переименования редакцией не называются. Оперативно связаться с руководителем издания Антоном Стуликовым URA.RU не удалось.

Знак Z приобрел новый смысл на фоне российской спецоперации на Украине и означает солидарность с военными — латинскую букву наносят на технику армии РФ. В Минобороны объясняли, что символ Z расшифровывается как «За победу». В поддержку спецоперации выступил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, постановивший переименовать регион в «КуZбасс».

Россия начала спецоперацию на Украине по решению президента Владимира Путина. Ее главной целью глава государства провозгласил демилитаризацию и денацификацию соседней страны. Путин подчеркивал, что в планах РФ нет оккупации территории Украины.

Символ Z появился в свежем номере «Областной газеты»
Фото:

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Свердловская «Областная газета», издаваемая правительством региона, сменила имя из-за спецоперации России в Донбассе. Печатная версия издания 3 марта вышла под названием «Областная гаZета», сообщили URA.RU читатели. Символ Z появился в наименовании газеты на первой полосе свежего номера. Сайт «ОГ» пока называется по-прежнему — «Облгазета.ru». Причины переименования редакцией не называются. Оперативно связаться с руководителем издания Антоном Стуликовым URA.RU не удалось. Знак Z приобрел новый смысл на фоне российской спецоперации на Украине и означает солидарность с военными — латинскую букву наносят на технику армии РФ. В Минобороны объясняли, что символ Z расшифровывается как «За победу». В поддержку спецоперации выступил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, постановивший переименовать регион в «КуZбасс». Россия начала спецоперацию на Украине по решению президента Владимира Путина. Ее главной целью глава государства провозгласил демилитаризацию и денацификацию соседней страны. Путин подчеркивал, что в планах РФ нет оккупации территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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