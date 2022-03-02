В названия официальных групп властей ХМАО добавили букву Z

03 марта 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

Властей ХМАО добавили букву Z в название официальных каналов в Telegram и Viber Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальные Telegram и Viber-каналы властей ХМАО добавили букву Z (зэт) в свои названия, поддержав тем самым действия России на спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО. «С сегодняшнего дня в названии официальных Telegram и Viber-каналов региона используется символика миротворческой спецоперации России на Украине. В знак неравнодушия к боли и страданиям людей, поддержки тех, кто защищает право на спокойную, мирную жизнь», — сказали в окружном департаменте. Ранее URA.RU сообщало, что Z-флэшмоб проходит во многих городах России и ХМАО. Так, например, в Сургуте буква Z появилась на экранах города, после этого флэшмоб перешел на автопарк городских автобусов. А в Кемеровской области губернатор Сергей Цивилев принял решение о том, что Кузбасс в документах будет именоваться как Куzбасс. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Официальные Telegram и Viber-каналы властей ХМАО добавили букву Z (зэт) в свои названия, поддержав тем самым действия России на спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО. «С сегодняшнего дня в названии официальных Telegram и Viber-каналов региона используется символика миротворческой спецоперации России на Украине. В знак неравнодушия к боли и страданиям людей, поддержки тех, кто защищает право на спокойную, мирную жизнь», — сказали в окружном департаменте. Ранее URA.RU сообщало, что Z-флэшмоб проходит во многих городах России и ХМАО. Так, например, в Сургуте буква Z появилась на экранах города, после этого флэшмоб перешел на автопарк городских автобусов. А в Кемеровской области губернатор Сергей Цивилев принял решение о том, что Кузбасс в документах будет именоваться как Куzбасс.