02 марта 2022

В названия официальных групп властей ХМАО добавили букву Z

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соцсети и мессенджеры. Сургут, соцсети, facebook, viber, вайбер, telegram, мессенджеры, фэйсбук, телеграм, приложения для телефона, вибер
Властей ХМАО добавили букву Z в название официальных каналов в Telegram и Viber Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Официальные Telegram и Viber-каналы властей ХМАО добавили букву Z (зэт) в свои названия, поддержав тем самым действия России на спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«С сегодняшнего дня в названии официальных Telegram и Viber-каналов региона используется символика миротворческой спецоперации России на Украине. В знак неравнодушия к боли и страданиям людей, поддержки тех, кто защищает право на спокойную, мирную жизнь», — сказали в окружном департаменте.

Ранее URA.RU сообщало, что Z-флэшмоб проходит во многих городах России и ХМАО. Так, например, в Сургуте буква Z появилась на экранах города, после этого флэшмоб перешел на автопарк городских автобусов. А в Кемеровской области губернатор Сергей Цивилев принял решение о том, что Кузбасс в документах будет именоваться как Куzбасс.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Официальные Telegram и Viber-каналы властей ХМАО добавили букву Z (зэт) в свои названия, поддержав тем самым действия России на спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО. «С сегодняшнего дня в названии официальных Telegram и Viber-каналов региона используется символика миротворческой спецоперации России на Украине. В знак неравнодушия к боли и страданиям людей, поддержки тех, кто защищает право на спокойную, мирную жизнь», — сказали в окружном департаменте. Ранее URA.RU сообщало, что Z-флэшмоб проходит во многих городах России и ХМАО. Так, например, в Сургуте буква Z появилась на экранах города, после этого флэшмоб перешел на автопарк городских автобусов. А в Кемеровской области губернатор Сергей Цивилев принял решение о том, что Кузбасс в документах будет именоваться как Куzбасс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...