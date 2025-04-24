Синоптики предупредили об опасной погоде в ХМАО с грозой и сильным ветром

На выходных в ХМАО ожидается опасная погода с грозами, ветром до 15 м/с и снег с дождем. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, с 26 по 28 апреля регион также столкнется с резкими перепадами температур — от ночных заморозков до дневного потепления.
«26 апреля переменная облачность. Ночью местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-восточный с порывами до 15 м/с. Температура ночью +1…-4°C, местами до -10°C, днем +3…+8°C. 27–28 апреля сохранится сильный ветер до 15 м/с, осадки усилятся: мокрый снег и дождь. К 28 апреля дневная температура поднимется до +11…+16°C», — следует из сообщения.
Данные Gismeteo по городам (26–28 апреля):
- Ханты-Мансийск: днем +5…+7°C, к 28 апреля потеплеет до +14°C. Ночью около 0°C. 28 апреля — дождь, ветер до 10 м/с.
- Сургут: днем +4…+10°C, ночью до -2°C. Ветер до 9 м/с.
- Нижневартовск: днем +5…+8°C, ночью 0°C. Весь период — снег с дождем. Ветер до 8 м/с.
- Нефтеюганск: 26–27 апреля днем +4…+5°C, к 28 апреля +11°C. Ночью до -2°C.
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