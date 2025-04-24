24 апреля 2025

Синоптики предупредили об опасной погоде в ХМАО с грозой и сильным ветром

ХМАО на выходных ждет опасная погода с грозами, ветром и снегом
© Служба новостей «URA.RU»
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ХМАО на выходных ждет опасная погода с грозами, ветром и снегом
ХМАО на выходных ждет опасная погода с грозами, ветром и снегом Фото:

На выходных в ХМАО ожидается опасная погода с грозами, ветром до 15 м/с и снег с дождем. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, с 26 по 28 апреля регион также столкнется с резкими перепадами температур — от ночных заморозков до дневного потепления.

«26 апреля переменная облачность. Ночью местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-восточный с порывами до 15 м/с. Температура ночью +1…-4°C, местами до -10°C, днем +3…+8°C. 27–28 апреля сохранится сильный ветер до 15 м/с, осадки усилятся: мокрый снег и дождь. К 28 апреля дневная температура поднимется до +11…+16°C», — следует из сообщения.

Данные Gismeteo по городам (26–28 апреля):

  • Ханты-Мансийск: днем +5…+7°C, к 28 апреля потеплеет до +14°C. Ночью около 0°C. 28 апреля — дождь, ветер до 10 м/с.
  • Сургут: днем +4…+10°C, ночью до -2°C. Ветер до 9 м/с.
  • Нижневартовск: днем +5…+8°C, ночью 0°C. Весь период — снег с дождем. Ветер до 8 м/с.
  • Нефтеюганск: 26–27 апреля днем +4…+5°C, к 28 апреля +11°C. Ночью до -2°C.

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На выходных в ХМАО ожидается опасная погода с грозами, ветром до 15 м/с и снег с дождем. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, с 26 по 28 апреля регион также столкнется с резкими перепадами температур — от ночных заморозков до дневного потепления. «26 апреля переменная облачность. Ночью местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-восточный с порывами до 15 м/с. Температура ночью +1…-4°C, местами до -10°C, днем +3…+8°C. 27–28 апреля сохранится сильный ветер до 15 м/с, осадки усилятся: мокрый снег и дождь. К 28 апреля дневная температура поднимется до +11…+16°C», — следует из сообщения. Данные Gismeteo по городам (26–28 апреля):
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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