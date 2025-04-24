Любимая рыба мэра Москвы Собянина и губернатора ХМАО Кухарука оказалась под угрозой исчезновения

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук заявил о нарушении природоохранного законодательства во время отчета перед думой. По словам главы региора, на западе Югры в Арктическую зону повадились приезжать не только туристы. Там расположены зимовальные ямы, где подо льдом в ожидании лета скапливается рыба.
«Мы понимаем, что то наследие, то богатство, которым мы гордимся, тот бренд — наша сосьвинская селедка — под большим риском исчезновения, если мы не установим сегодня запрет на свободное посещение этих территорий», — поддержал Кухарук предложение лидера югорских коммунистов, депутата думы ХМАО Алексея Савинцева организовать в приполярном Урале на территории Югры заповедную зону.
Экологи в Березовском районе давно бьют тревогу. Югорский общественник Леонид Бабанин в беседе с URA.RU не раз отмечал, что в зоне риска не только зимовальные ямы, но и нерестилища сельди.
Сосьвинская сельдь (или тугун) — это единственная пресноводная селедка. Ее за вкусовые качества ценили Сталин, Петр I, Уинстон Черчилль.
В любви к ней признавался во время своего визита в Березово и сам Кухарук. Стараниями мэра Москвы Сергея Собянина она появилась в столичных ресторанах. Губернатор говорил, что и он, и Собянин — амбассадоры тугуна.
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