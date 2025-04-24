В Нефтеюганске (ХМАО) участнику СВО Арифджону Худаярову вручили медаль «За отвагу». Награду передал первый замглавы города Павел Гусенков, сообщает пресс-служба местной администрации.
«Жителю города Нефтеюганска Арифджону Худаярову первый заместитель главы города Павел Владимирович Гусенков вручил государственную награду — Медаль „За отвагу“», — сказано в сообщении на странице мэрии ВКонтакте. Ветеран боевых действий заключил контракт с Минобороны РФ в августе 2023 года. Сейчас он в отпуске по ранению, но планирует вернуться на фронт.
Ранее URA.RU сообщало, что ветеран СВО и участник проекта «Герои Югры» Сергей Салахов высоко оценил отчет губернатора ХМАО Руслана Кухарука перед думой региона. Он отметил, что в округе больше региональных мер поддержки для ветеранов СВО и их семей, чем в других регионах.
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