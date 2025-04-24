24 апреля 2025

Участник СВО из ХМАО получил медаль «За отвагу». Фото

Заммэра Нефтеюганска Гусенков вручил участнику СВО медаль «За отвагу»
© Служба новостей «URA.RU»
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Боец из Нефтеюганска приехал в отпуск по ранению, но планирует вернуться на фронт (архивное фото)
Боец из Нефтеюганска приехал в отпуск по ранению, но планирует вернуться на фронт (архивное фото) Фото:
Медаль «За отвагу» вручена нефтеюганцу Арифджону Худаярову
Медаль «За отвагу» вручена нефтеюганцу Арифджону Худаярову
Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) участнику СВО Арифджону Худаярову вручили медаль «За отвагу». Награду передал первый замглавы города Павел Гусенков, сообщает пресс-служба местной администрации.

«Жителю города Нефтеюганска Арифджону Худаярову первый заместитель главы города Павел Владимирович Гусенков вручил государственную награду — Медаль „За отвагу“», — сказано в сообщении на странице мэрии ВКонтакте. Ветеран боевых действий заключил контракт с Минобороны РФ в августе 2023 года. Сейчас он в отпуске по ранению, но планирует вернуться на фронт.

Ранее URA.RU сообщало, что ветеран СВО и участник проекта «Герои Югры» Сергей Салахов высоко оценил отчет губернатора ХМАО Руслана Кухарука перед думой региона. Он отметил, что в округе больше региональных мер поддержки для ветеранов СВО и их семей, чем в других регионах.

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В Нефтеюганске (ХМАО) участнику СВО Арифджону Худаярову вручили медаль «За отвагу». Награду передал первый замглавы города Павел Гусенков, сообщает пресс-служба местной администрации. «Жителю города Нефтеюганска Арифджону Худаярову первый заместитель главы города Павел Владимирович Гусенков вручил государственную награду — Медаль „За отвагу“», — сказано в сообщении на странице мэрии ВКонтакте. Ветеран боевых действий заключил контракт с Минобороны РФ в августе 2023 года. Сейчас он в отпуске по ранению, но планирует вернуться на фронт. Ранее URA.RU сообщало, что ветеран СВО и участник проекта «Герои Югры» Сергей Салахов высоко оценил отчет губернатора ХМАО Руслана Кухарука перед думой региона. Он отметил, что в округе больше региональных мер поддержки для ветеранов СВО и их семей, чем в других регионах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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