В ХМАО умер экс-депутат и бизнесмен

Бывший депутат городского совета поселения Советский и предприниматель Алексей Зобнин скончался на 54-м году жизни. Об этом URA.RU рассказал источник в политбомонде Югорска.
«О нем вспоминают как об очень честном и справедливом депутате. Занимался благотворительностью. Он был депутатом горсовета поселения Советский и баллотировался в районную думу», — сообщает источник. Прощание с Зобниным пройдет 26 апреля в храме Ксении Петербургской в Югорске.
ИА «2 ГОРОДА» сообщает, что в свое время Зобнин организовал сбор подписей под обращением на имя Комаровой, чтобы отремонтировали проблемную дорогу на Агириш. Также он на свои средства отремонтировал подъезд к мосту.
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