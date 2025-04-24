24 апреля 2025

В ХМАО умер экс-депутат и бизнесмен

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший депутат горсовета Югорска Зобнин скончался
Бывший депутат горсовета Югорска Зобнин скончался Фото:

Бывший депутат городского совета поселения Советский и предприниматель Алексей Зобнин скончался на 54-м году жизни. Об этом URA.RU рассказал источник в политбомонде Югорска.

«О нем вспоминают как об очень честном и справедливом депутате. Занимался благотворительностью. Он был депутатом горсовета поселения Советский и баллотировался в районную думу», — сообщает источник. Прощание с Зобниным пройдет 26 апреля в храме Ксении Петербургской в Югорске.

ИА «2 ГОРОДА» сообщает, что в свое время Зобнин организовал сбор подписей под обращением на имя Комаровой, чтобы отремонтировали проблемную дорогу на Агириш. Также он на свои средства отремонтировал подъезд к мосту.

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Бывший депутат городского совета поселения Советский и предприниматель Алексей Зобнин скончался на 54-м году жизни. Об этом URA.RU рассказал источник в политбомонде Югорска. «О нем вспоминают как об очень честном и справедливом депутате. Занимался благотворительностью. Он был депутатом горсовета поселения Советский и баллотировался в районную думу», — сообщает источник. Прощание с Зобниным пройдет 26 апреля в храме Ксении Петербургской в Югорске. ИА «2 ГОРОДА» сообщает, что в свое время Зобнин организовал сбор подписей под обращением на имя Комаровой, чтобы отремонтировали проблемную дорогу на Агириш. Также он на свои средства отремонтировал подъезд к мосту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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