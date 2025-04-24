Ветеринары ХМАО высказались о продаже просрочки из магазинов на корм животным

Продавать просрочку из магазинов Югры на корм животным предприниматели могут лишь при проведении экспертизы, сообщила URA.RU окружная ветеринарная служба. До этого стало известно, что местные бизнесмены стали распродавать такую продукцию из сетевых торговых точек на корм.
«1 сентября 2024 года вступили в силу Ветеринарные правила назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы некачественных пищевых продуктов для последующего использования в качестве корма», — сообщил руководитель ветслужбы Югры Сергей Музафин. До этого времени всю просрочку, непригодную для пищи человека, сжигали или «хоронили». Отдавать на корм такие продукты было нельзя.
С сентября прошлого года ситуация поменялась. Теперь владельцы такой продукции могут заказать исследование: сначала санитарно-эпидемиологическую экспертизу, затем — ветеринарно-санитарную. Если по итогам Госветслужба даст положительное заключение, продать просрочку на корм животных допустимо.
Ранее URA.RU сообщало, что Ассоциация ритейлеров раскритиковала продажу просрочки из магазинов в ХМАО. При этом эксперты сообщили, что еще пригодная к употреблению, но не привлекательная для покупателя продукция, например, помятые или деформированные овощи-фрукты, на корм животным передать можно.
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