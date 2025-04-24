24 апреля 2025

Певица из ХМАО Кондратьева выступила на форуме ООН в Нью-Йорке

© Служба новостей «URA.RU»
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Певица Вера Кондратьева представляет ХМАО на форуме ООН в Нью-Йорке
Певица Вера Кондратьева представляет ХМАО на форуме ООН в Нью-Йорке Фото:

Певица Вера Кондратьева представляет ХМАО на 24-й сессии форума ООН по вопросам коренных народов в Нью-Йорке. Об этом сообщает официальный telegram-канал властей региона «Югра. Официально».

«Здравствуйте, я Вера Кондратьева нахожусь на 24 сессии форума ООН по правам коренных народов в Нью-Йорке, представляю нашу страну», — рассказала певица. По данным канала, артистка уже выступила с двумя докладами оленеводства и взаимодействии с промышленными компаниями и дала концерт в представительстве России.

На форуме обсуждаются здравоохранение, образование, экономическое и социальное развитие коренных народов. В ближайшие дни Кондратьева планирует выступить темами здравоохранения и сохранения культуры коренных народов Югры.

Ранее URA.RU исало, что на 24-й сессии форума ООН глава ФАДН России Игорь Баринов заявил приверженность страны целям Декларации ООН о правах коренных народов. Он также сообщил о планах по утверждению обновленной федеральной концепции их устойчивого развития.

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Певица Вера Кондратьева представляет ХМАО на 24-й сессии форума ООН по вопросам коренных народов в Нью-Йорке. Об этом сообщает официальный telegram-канал властей региона «Югра. Официально». «Здравствуйте, я Вера Кондратьева нахожусь на 24 сессии форума ООН по правам коренных народов в Нью-Йорке, представляю нашу страну», — рассказала певица. По данным канала, артистка уже выступила с двумя докладами оленеводства и взаимодействии с промышленными компаниями и дала концерт в представительстве России. На форуме обсуждаются здравоохранение, образование, экономическое и социальное развитие коренных народов. В ближайшие дни Кондратьева планирует выступить темами здравоохранения и сохранения культуры коренных народов Югры. Ранее URA.RU исало, что на 24-й сессии форума ООН глава ФАДН России Игорь Баринов заявил приверженность страны целям Декларации ООН о правах коренных народов. Он также сообщил о планах по утверждению обновленной федеральной концепции их устойчивого развития.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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