Администрация Пыть-Яха заменила скандальный баннер с изображением американского вертолета «Апач» на новый плакат со скульптурой «Родина-мать». Об этом URA.RU сообщил источник, в политическом истеблишменте.
«Эскизы согласовывались с чиновницей управления ЖКХ Аминевой и ее начальником Решетниковым. Серия агитационных плакатов, включая ошибочный баннер, обошлась бюджету в 500 тысяч рублей», — пояснил собеседник агентства.
Информация о закупке подтверждается данными аукциона, размещенного на портале Госзакупок. Представитель подрядчика также подтвердил URA.RU, что согласование проходило через Аминеву.
Ранее URA.RU писало, что на здании управления ЖКХ напротив мэрии разместили баннер с «Апачем» на фоне российского флага и символа Z. Его демонтировали в тот же день, а замену провели за счет компании-исполнителя. По техническому заданию, плакаты должны были быть посвящены 80-летию Победы, но в мэрии тогда заявили, что подрядчик допустил ошибку.
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