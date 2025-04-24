24 апреля 2025

Власти Пыть-Яха заменили скандальный баннер с американским вертолетом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Администрация Пыть-Яха заменила баннер с «Апачем» на плакат «Родина-мать»
Администрация Пыть-Яха заменила баннер с «Апачем» на плакат «Родина-мать» Фото:

Администрация Пыть-Яха заменила скандальный баннер с изображением американского вертолета «Апач» на новый плакат со скульптурой «Родина-мать». Об этом URA.RU сообщил источник, в политическом истеблишменте.

«Эскизы согласовывались с чиновницей управления ЖКХ Аминевой и ее начальником Решетниковым. Серия агитационных плакатов, включая ошибочный баннер, обошлась бюджету в 500 тысяч рублей», — пояснил собеседник агентства.

Информация о закупке подтверждается данными аукциона, размещенного на портале Госзакупок. Представитель подрядчика также подтвердил URA.RU, что согласование проходило через Аминеву.

В Пыть-Яхе заменили баннер с «Апачем» на плакат «Родина-мать»
В Пыть-Яхе заменили баннер с «Апачем» на плакат «Родина-мать»
Фото:

Ранее URA.RU писало, что на здании управления ЖКХ напротив мэрии разместили баннер с «Апачем» на фоне российского флага и символа Z. Его демонтировали в тот же день, а замену провели за счет компании-исполнителя. По техническому заданию, плакаты должны были быть посвящены 80-летию Победы, но в мэрии тогда заявили, что подрядчик допустил ошибку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация Пыть-Яха заменила скандальный баннер с изображением американского вертолета «Апач» на новый плакат со скульптурой «Родина-мать». Об этом URA.RU сообщил источник, в политическом истеблишменте. «Эскизы согласовывались с чиновницей управления ЖКХ Аминевой и ее начальником Решетниковым. Серия агитационных плакатов, включая ошибочный баннер, обошлась бюджету в 500 тысяч рублей», — пояснил собеседник агентства. Информация о закупке подтверждается данными аукциона, размещенного на портале Госзакупок. Представитель подрядчика также подтвердил URA.RU, что согласование проходило через Аминеву. Ранее URA.RU писало, что на здании управления ЖКХ напротив мэрии разместили баннер с «Апачем» на фоне российского флага и символа Z. Его демонтировали в тот же день, а замену провели за счет компании-исполнителя. По техническому заданию, плакаты должны были быть посвящены 80-летию Победы, но в мэрии тогда заявили, что подрядчик допустил ошибку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...