24 апреля 2025

В ХМАО разразился скандал из-за запеканки с плесенью в школьной столовой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вартовчане неоднозначно отреагировали на ответ мэрии
Вартовчане неоднозначно отреагировали на ответ мэрии Фото:

В Нижневартовске разразился скандал из-за того, что мэрия города назвала неудавшейся шуткой жалобу учеников школы №13 на запеканку с плесенью в школьной столовой. Югорчане неоднозначно отреагировали на ответ чиновников в соцсетях.

«Как пояснили в департаменте образования, дети в шуточной форме налили бриллиантовый зеленый раствор на творожную запеканку. Сейчас в школе проводят проверку по этой ситуации, в том числе выясняют участников инцидента. По итогам с ними проведут профилактическую работу», — ответили на жалобу детей в мэрии города.

Вартовчан такая реакция не устроила. Они потребовали какое-либо доказательство того, что ученики действительно вылили зеленку на блюдо. Однако некоторые поддержали властей города, сославшись на то, что если бы плесень и была, то явно не в середине продукта.

В окружной департамент образования направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.

Кусок запеканки
Кусок запеканки
Фото:

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В Нижневартовске разразился скандал из-за того, что мэрия города назвала неудавшейся шуткой жалобу учеников школы №13 на запеканку с плесенью в школьной столовой. Югорчане неоднозначно отреагировали на ответ чиновников в соцсетях. «Как пояснили в департаменте образования, дети в шуточной форме налили бриллиантовый зеленый раствор на творожную запеканку. Сейчас в школе проводят проверку по этой ситуации, в том числе выясняют участников инцидента. По итогам с ними проведут профилактическую работу», — ответили на жалобу детей в мэрии города. Вартовчан такая реакция не устроила. Они потребовали какое-либо доказательство того, что ученики действительно вылили зеленку на блюдо. Однако некоторые поддержали властей города, сославшись на то, что если бы плесень и была, то явно не в середине продукта. В окружной департамент образования направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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