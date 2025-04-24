В Нижневартовске разразился скандал из-за того, что мэрия города назвала неудавшейся шуткой жалобу учеников школы №13 на запеканку с плесенью в школьной столовой. Югорчане неоднозначно отреагировали на ответ чиновников в соцсетях.
«Как пояснили в департаменте образования, дети в шуточной форме налили бриллиантовый зеленый раствор на творожную запеканку. Сейчас в школе проводят проверку по этой ситуации, в том числе выясняют участников инцидента. По итогам с ними проведут профилактическую работу», — ответили на жалобу детей в мэрии города.
Вартовчан такая реакция не устроила. Они потребовали какое-либо доказательство того, что ученики действительно вылили зеленку на блюдо. Однако некоторые поддержали властей города, сославшись на то, что если бы плесень и была, то явно не в середине продукта.
В окружной департамент образования направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
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