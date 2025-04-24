Скандал с оплатой МВА за счет мэрии главе контрольно-ревизионного управления Сургута (ХМАО) Елены Пастушенко не будет стоить ей карьеры. Чиновница отучилась на мастера бизнес-администрирования в Высшей школе экономики за госсчет, а прокуратура выяснила, что другие сотрудники оплачивали дорогостоящее повышение квалификации из собственного кармана. Вопросы были и к квартире, которую получила Пастушенко. Источники URA.RU в мэрии говорят, что историю стали спускать на тормозах после смены прокурора города.
«Возможно, бывший прокурор Леонид Балин бы довел ее до конца, но его срок полномочий истек. А его сменщик Марат Тубеев либо еще только вникает в дела, либо вообще не намерен связываться с этим неоднозначным кейсом. Так или иначе, движений никаких нет — как прошло заседание комиссии в первой декаде марта, так с тех пор ничего и не изменилось», — передает инсайдер.
Устранить правонарушения мэрия должна была в течение месяца — то есть, в первой декаде апреля. Источники в администрации города подтверждают, что заседание комиссии не повлекло за собой штрафные санкции начальнице КРУ.
В соседних муниципалитетах такая реакция руководства города зачастую была поводом для обращения прокурора в суд с исковым заявлением и требованием отправить чиновника в отставку и возместить ущерб. Пока на сайте Сургутского городского суда в картотеке дел таких исков не зарегистрировано. В пресс-службе мэрии не ответили на звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Сургута проверила КРУ и выяснила, что Пастушенко оплатили из бюджета города курсы MBA, хотя остальные чиновники, проходившие переподготовку, тратили на это собственные средства. Надзорное ведомство посчитало такие расходы нецелевыми.
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