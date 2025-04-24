Полиция задержала жителя ХМАО за стрельбу на центральной площади

Сотрудники полиции задержали 26-летнего местного жителя, который устроил стрельбу из пневматического пистолета на центральной городской площади. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Предварительно установлено, что 26-летний житель окружной столицы из хулиганских побуждений произвел не менее трех выстрелов из предмета, похожего на пистолет», — сообщили в пресс-службе. В результате инцидента никто не пострадал. При обыске у мужчины изъят пневматический пистолет, который направлен на экспертизу. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее URA.RU писало, что суд Радужного приговорил к принудительным работам хулигана. Он стрелял в людей из газового пистолета возле одного из городских кафе.
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