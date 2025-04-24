24 апреля 2025

Полиция задержала жителя ХМАО за стрельбу на центральной площади

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО задержали мужчину, устроившего стрельбу из пневматического пистолета
В ХМАО задержали мужчину, устроившего стрельбу из пневматического пистолета Фото:

Сотрудники полиции задержали 26-летнего местного жителя, который устроил стрельбу из пневматического пистолета на центральной городской площади. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Предварительно установлено, что 26-летний житель окружной столицы из хулиганских побуждений произвел не менее трех выстрелов из предмета, похожего на пистолет», — сообщили в пресс-службе. В результате инцидента никто не пострадал. При обыске у мужчины изъят пневматический пистолет, который направлен на экспертизу. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее URA.RU писало, что суд Радужного приговорил к принудительным работам хулигана. Он стрелял в людей из газового пистолета возле одного из городских кафе.

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Сотрудники полиции задержали 26-летнего местного жителя, который устроил стрельбу из пневматического пистолета на центральной городской площади. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Предварительно установлено, что 26-летний житель окружной столицы из хулиганских побуждений произвел не менее трех выстрелов из предмета, похожего на пистолет», — сообщили в пресс-службе. В результате инцидента никто не пострадал. При обыске у мужчины изъят пневматический пистолет, который направлен на экспертизу. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ранее URA.RU писало, что суд Радужного приговорил к принудительным работам хулигана. Он стрелял в людей из газового пистолета возле одного из городских кафе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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