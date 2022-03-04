04 марта 2022
03 марта 2022

Магазин «Пятерочка» ограничила продажу продуктов в ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Метрополис. Курган , торговля, продукты, замороженная рыба, продуктовая корзина, магазин, покупатель, продукты питания, розница
Магазин «Пятерочка» ограничил продажу продуктов Фото:

В ХМАО федеральная сеть магазинов «Пятерочка» ввела ограничение на продажу социально-значимых продуктов. Ограничения коснулись сахара, риса, муки, гречневой каши и соли. Соответствующее объявление читатель URA.RU прислал в редакцию.

«В связи с повышенным спросом на социально-значимые товары, необходимо обеспечить возможность покупки этих товаров как можно большему числу гостей. В связи с этим ограничено количество продаж „в одни руки“», — сказано в сообщении магазина.

В пресс-службе компании X5 Retail Group, управляющей продуктовыми торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», не ответили на звонки корреспондента агентства. Был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее URA.RU писало, что крупные федеральные и региональные торговые сети хотят ограничить продажи социально значимых товаров в одни руки с целью борьбы с перекупщиками. Это связано с тем, что были замечены случаи единовременного выкупа товаров в объеме до нескольких тонн. Инициативу поддержали в Минсельхозе и Минпромторге.

Объявление в одном из магазинов «Пятерочки»

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В ХМАО федеральная сеть магазинов «Пятерочка» ввела ограничение на продажу социально-значимых продуктов. Ограничения коснулись сахара, риса, муки, гречневой каши и соли. Соответствующее объявление читатель URA.RU прислал в редакцию. «В связи с повышенным спросом на социально-значимые товары, необходимо обеспечить возможность покупки этих товаров как можно большему числу гостей. В связи с этим ограничено количество продаж „в одни руки“», — сказано в сообщении магазина. В пресс-службе компании X5 Retail Group, управляющей продуктовыми торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», не ответили на звонки корреспондента агентства. Был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее URA.RU писало, что крупные федеральные и региональные торговые сети хотят ограничить продажи социально значимых товаров в одни руки с целью борьбы с перекупщиками. Это связано с тем, что были замечены случаи единовременного выкупа товаров в объеме до нескольких тонн. Инициативу поддержали в Минсельхозе и Минпромторге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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