В ХМАО федеральная сеть магазинов «Пятерочка» ввела ограничение на продажу социально-значимых продуктов. Ограничения коснулись сахара, риса, муки, гречневой каши и соли. Соответствующее объявление читатель URA.RU прислал в редакцию.
«В связи с повышенным спросом на социально-значимые товары, необходимо обеспечить возможность покупки этих товаров как можно большему числу гостей. В связи с этим ограничено количество продаж „в одни руки“», — сказано в сообщении магазина.
В пресс-службе компании X5 Retail Group, управляющей продуктовыми торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», не ответили на звонки корреспондента агентства. Был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
Ранее URA.RU писало, что крупные федеральные и региональные торговые сети хотят ограничить продажи социально значимых товаров в одни руки с целью борьбы с перекупщиками. Это связано с тем, что были замечены случаи единовременного выкупа товаров в объеме до нескольких тонн. Инициативу поддержали в Минсельхозе и Минпромторге.
В ХМАО федеральная сеть магазинов «Пятерочка» ввела ограничение на продажу социально-значимых продуктов. Ограничения коснулись сахара, риса, муки, гречневой каши и соли. Соответствующее объявление читатель URA.RU прислал в редакцию. «В связи с повышенным спросом на социально-значимые товары, необходимо обеспечить возможность покупки этих товаров как можно большему числу гостей. В связи с этим ограничено количество продаж „в одни руки“», — сказано в сообщении магазина. В пресс-службе компании X5 Retail Group, управляющей продуктовыми торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», не ответили на звонки корреспондента агентства. Был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее URA.RU писало, что крупные федеральные и региональные торговые сети хотят ограничить продажи социально значимых товаров в одни руки с целью борьбы с перекупщиками. Это связано с тем, что были замечены случаи единовременного выкупа товаров в объеме до нескольких тонн. Инициативу поддержали в Минсельхозе и Минпромторге.