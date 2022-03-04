Магазин «Пятерочка» ограничила продажу продуктов в ХМАО. Фото

05 марта 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

Магазин «Пятерочка» ограничил продажу продуктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО федеральная сеть магазинов «Пятерочка» ввела ограничение на продажу социально-значимых продуктов. Ограничения коснулись сахара, риса, муки, гречневой каши и соли. Соответствующее объявление читатель URA.RU прислал в редакцию. «В связи с повышенным спросом на социально-значимые товары, необходимо обеспечить возможность покупки этих товаров как можно большему числу гостей. В связи с этим ограничено количество продаж „в одни руки“», — сказано в сообщении магазина. В пресс-службе компании X5 Retail Group, управляющей продуктовыми торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», не ответили на звонки корреспондента агентства. Был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее URA.RU писало, что крупные федеральные и региональные торговые сети хотят ограничить продажи социально значимых товаров в одни руки с целью борьбы с перекупщиками. Это связано с тем, что были замечены случаи единовременного выкупа товаров в объеме до нескольких тонн. Инициативу поддержали в Минсельхозе и Минпромторге. Объявление в одном из магазинов «Пятерочки» Читатель URA.RU Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО федеральная сеть магазинов «Пятерочка» ввела ограничение на продажу социально-значимых продуктов. Ограничения коснулись сахара, риса, муки, гречневой каши и соли. Соответствующее объявление читатель URA.RU прислал в редакцию. «В связи с повышенным спросом на социально-значимые товары, необходимо обеспечить возможность покупки этих товаров как можно большему числу гостей. В связи с этим ограничено количество продаж „в одни руки“», — сказано в сообщении магазина. В пресс-службе компании X5 Retail Group, управляющей продуктовыми торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», не ответили на звонки корреспондента агентства. Был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее URA.RU писало, что крупные федеральные и региональные торговые сети хотят ограничить продажи социально значимых товаров в одни руки с целью борьбы с перекупщиками. Это связано с тем, что были замечены случаи единовременного выкупа товаров в объеме до нескольких тонн. Инициативу поддержали в Минсельхозе и Минпромторге.