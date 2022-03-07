Аналитики: западные лекарства в России заменят китайские аналоги

Китай может заменить 90% всего фармсырья в России, считает Николай Беспалов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Поставки сырья для лекарств из Китая могут заменить европейский импорт в случае введения ограничений. Такое мнение высказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, рынок РФ зависит от поставок из-за рубежа, но 75% из них приходится на Индию и Китай.

«В целом, если вдруг дойдет до развития самого негативного сценария с ограничениями поставок, то процентов 90 всего фармсырья сравнительно легко заменит Китай. Российский рынок в значительной степени импортозависим, но 75% поставок объема в натуральном выражении приходится на Китай и Индию», — цитирует Николая Беспалова РИА «Новости».

По словам эксперта, крупнейшими европейскими импортерами фармсырья являются Франция, Голландия, Германия, Словения и Венгрия. Однако, уточнил, Беспалов, их поставки в основном предназначены для собственных производств, расположенных в России.

Гендиректор маркетингового агентства DSM Group, специализирующегося на исследованиях фармацевтического рынка, Сергей Шуляк отмечает, что РФ не может самостоятельно заменить импорт. По его словам, российские производства, синтезирующие субстанции, используют много зарубежных ингредиентов. Именно с этими поставками уже наблюдаются проблемы, подчеркнул Шуляк.

Проблемы возникли, прежде всего, в логистике. По словам Беспалова, основные сложности связаны с тем, что ряд стран закрыли небо. На авиасообщение приходится 8-10% от общего объема поставок. Сложности есть также с автомобильным транспортом. В Польше останавливали фуры, движущиеся в сторону России, рассказал Беспалов.

Одним из факторов роста цен на лекарства стал также ажиотажный спрос. Шуляк пояснил, что сейчас пациенты делают запасы, опасаясь повышения цен на препараты и возможные перебои с поставками из-за Украины. Однако дефицита на рынке лекарств пока не ожидается. Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России сформированы большие запасы препаратов, из-за чего ситуация остается стабильной.

Ранее все страны Евросоюза ввели запрет на полеты для российских авиалайнеров. Это произошло после того, как Кремль начал спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В частности, Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. Также часть российских банков отключили от SWIFT. При этом в Кремле заявили, что у России достаточно резервов, чтобы справиться с западными санкциями.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам