В ХМАО готовятся к похоронам погибшего на Украине спецназовца

В ХМАО на днях должны состояться похороны Андрея Шамко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Похороны югорского спецназовца Андрея Шамко, погибшего во время спецоперации на Украине, должны состояться в ближайшие несколько дней. Эту информацию URA.RU подтвердили в мэрии Нефтеюганска.

«Ожидаем самолет с телом погибшего завтра, либо послезавтра», — прокомментировали в городской администрации. Там также добавили, что в Нефтеюганск прилетела супруга Шамко. В Югре проживают родители и сестра военнослужащего.

Ранее URA.RU сообщало, что Шамко погиб в первый день проведения спецоперации на Украине, 24 февраля. Спецоперация началась по решению президента РФ Владимира Путина. По словам главы государства, миссия носит освободительный характер, без оккупации территории. Минобороны РФ уже распространяло официальное заявление о погибших. В ведомстве признали, что есть раненые и попавшие в плен военнослужащие-контрактники, но потери российской стороны «многократно меньше уничтоженных националистов и военнослужащих украинских вооруженных сил».