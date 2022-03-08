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05 марта 2022

Жители ХМАО бурно отреагировали на отмену ковидных ограничений

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ХМАО обсуждают отмену ковидных ограничений в социальных сетях Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Жители ХМАО бурно отреагировали на информацию об отмене большинства ковидных ограничений в регионе. Часть жителей были рады отмене QR-кодов и снятию ограничений на развлекательные заведения, другая же часть осталась недовольна оставшимся масочным режимом. Своим мнением жители региона поделились в социальных сетях.

«Масочный режим нужно отменить, все равно его не соблюдают в округе. Прекратите над нами издеваться!» — возмущается Лилия Ренатова. «Маски тоже отменять пора. Нет в них сейчас смысла никакого», — считает Константин Александрович. «Ну неужели этот цирк отменяют», — написал nv86drft. «Маски почему оставили? Польза от них сомнительна», — сказала Нелли Кириллова.

Вместе с этим жители региона стали сообщать о том, что организации по-прежнему продолжают требовать наличие QR-кода, несмотря на отмену этого ограничения. «Почему учреждения культуры не выполняют постановления губернатора об отмене QR-кодов. В Сургутской филармонии сообщили, что они не получали указаний от администрации города по отмене», — написала Наталья Рубан. «А в Ледовом дворце и не в курсе, требуют QR-код при входе», — написала жительница Ханты-Мансийска Анастасия Резванцева. На эти сообщения представители департаментов и администраций в соцсетях заверяют, что наличие QR-кода необязательно.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО отменили почти все коронавирусные ограничения, в том числе отменили необходимость предоставлять QR-код для посещения общепита, торговых центров, спортивных и культурных учреждений. В связи с этим URA.RU подготовило список самых важных послаблений.

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Жители ХМАО бурно отреагировали на информацию об отмене большинства ковидных ограничений в регионе. Часть жителей были рады отмене QR-кодов и снятию ограничений на развлекательные заведения, другая же часть осталась недовольна оставшимся масочным режимом. Своим мнением жители региона поделились в социальных сетях. «Масочный режим нужно отменить, все равно его не соблюдают в округе. Прекратите над нами издеваться!» — возмущается Лилия Ренатова. «Маски тоже отменять пора. Нет в них сейчас смысла никакого», — считает Константин Александрович. «Ну неужели этот цирк отменяют», — написал nv86drft. «Маски почему оставили? Польза от них сомнительна», — сказала Нелли Кириллова. Вместе с этим жители региона стали сообщать о том, что организации по-прежнему продолжают требовать наличие QR-кода, несмотря на отмену этого ограничения. «Почему учреждения культуры не выполняют постановления губернатора об отмене QR-кодов. В Сургутской филармонии сообщили, что они не получали указаний от администрации города по отмене», — написала Наталья Рубан. «А в Ледовом дворце и не в курсе, требуют QR-код при входе», — написала жительница Ханты-Мансийска Анастасия Резванцева. На эти сообщения представители департаментов и администраций в соцсетях заверяют, что наличие QR-кода необязательно. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО отменили почти все коронавирусные ограничения, в том числе отменили необходимость предоставлять QR-код для посещения общепита, торговых центров, спортивных и культурных учреждений. В связи с этим URA.RU подготовило список самых важных послаблений.
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