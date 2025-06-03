03 июня 2025

«Бархатный голос Грузии» выступил с концертом в Сургуте. Видео

Грузинский певец Мераб Амзоев впервые дал концерт в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Мераб Амзоев впервые выступил с концертом в Сургуте
Мераб Амзоев впервые выступил с концертом в Сургуте Фото:

Участник шоу «Х-Фактор», которого еще называют бархатным голосом Грузии, Мераб Амзоев (4,2 млн прослушиваний в месяц на «Яндекс Музыке») выступил с концертом в Сургуте. Это был его первый визит в ХМАО.

Певца пригласили на годовщину открытия ресторана «ЮжанеГорожане». «Я впервые в Сургуте, да и в ХМАО, в целом. Хотелось бы посмотреть город, но улетаю уже ночью. Задача моего выступления — воссоздать атмосферу Грузии», — рассказал певец журналисту URA.RU.

На концерте прозвучали как авторские песни, так и каверы. Гости подарили звезде цветы. «Воссоздать атмосферу определенно получилось. Захотелось переместиться в саму Грузию, послушать местных исполнителей», — поделилась с агентством одна из посетительниц.

Ранее URA.RU сообщало о визите Амзоева в Екатеринбург. Певец приезжал в Свердловскую область, чтобы выступить в «Фабрика Event Hall». За день до шоу в свердловском офисе грузинского общества «Сакартвело» музыканту устроили теплый прием: президент Нукри Чавлеишвили и вице-президент Дениз Усупин-Рожкани накрыли стол с угощениями и фонтаном грузинского вина.

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Участник шоу «Х-Фактор», которого еще называют бархатным голосом Грузии, Мераб Амзоев (4,2 млн прослушиваний в месяц на «Яндекс Музыке») выступил с концертом в Сургуте. Это был его первый визит в ХМАО. Певца пригласили на годовщину открытия ресторана «ЮжанеГорожане». «Я впервые в Сургуте, да и в ХМАО, в целом. Хотелось бы посмотреть город, но улетаю уже ночью. Задача моего выступления — воссоздать атмосферу Грузии», — рассказал певец журналисту URA.RU. На концерте прозвучали как авторские песни, так и каверы. Гости подарили звезде цветы. «Воссоздать атмосферу определенно получилось. Захотелось переместиться в саму Грузию, послушать местных исполнителей», — поделилась с агентством одна из посетительниц. Ранее URA.RU сообщало о визите Амзоева в Екатеринбург. Певец приезжал в Свердловскую область, чтобы выступить в «Фабрика Event Hall». За день до шоу в свердловском офисе грузинского общества «Сакартвело» музыканту устроили теплый прием: президент Нукри Чавлеишвили и вице-президент Дениз Усупин-Рожкани накрыли стол с угощениями и фонтаном грузинского вина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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