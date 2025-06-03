Участник шоу «Х-Фактор», которого еще называют бархатным голосом Грузии, Мераб Амзоев (4,2 млн прослушиваний в месяц на «Яндекс Музыке») выступил с концертом в Сургуте. Это был его первый визит в ХМАО.
Певца пригласили на годовщину открытия ресторана «ЮжанеГорожане». «Я впервые в Сургуте, да и в ХМАО, в целом. Хотелось бы посмотреть город, но улетаю уже ночью. Задача моего выступления — воссоздать атмосферу Грузии», — рассказал певец журналисту URA.RU.
На концерте прозвучали как авторские песни, так и каверы. Гости подарили звезде цветы. «Воссоздать атмосферу определенно получилось. Захотелось переместиться в саму Грузию, послушать местных исполнителей», — поделилась с агентством одна из посетительниц.
Ранее URA.RU сообщало о визите Амзоева в Екатеринбург. Певец приезжал в Свердловскую область, чтобы выступить в «Фабрика Event Hall». За день до шоу в свердловском офисе грузинского общества «Сакартвело» музыканту устроили теплый прием: президент Нукри Чавлеишвили и вице-президент Дениз Усупин-Рожкани накрыли стол с угощениями и фонтаном грузинского вина.
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