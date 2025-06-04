В ресторанах ХМАО открываются летние веранды

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В большинстве заведений гостей готовы разместить на веранде без брони
В большинстве заведений гостей готовы разместить на веранде без брони Фото:

Летние веранды начали открываться в ресторанах ХМАО с приходом жары. Гостям предлагают разместится на террасах с навесом или на открытых «летниках». Где в округе поесть на свежем воздухе — в подборке URA.RU.

В Сургуте летние веранды работают в «Хурме», «Кофеине» и Seven. Бронировать столики заранее не нужно, посадка осуществляется по факту. А в ресторане «ЮжанеГорожане» посетителей ждут в новом летнем зале. Вскоре веранды обещают открыть в «Перчини» и People's. Между тем, пристройку возводят и у TomYumBar.

Пока что одна веранда открылась в ресторане Ханты-Мансийска: уличные столики нужно бронировать заранее в «Диван Сарае». «Кинза» же планирует включать летний режим ориентировочно с 10 июня. Найти террасу с навесом можно и в кофейне Traveler's Coffee.

Отобедать на открытом воздухе в Нижневартовске предлагает ресторан паназиатской кухни TomYumBar. Несколько уличных столиков раньше располагались и на территории итальянского кафе «Джусто Густо», однако из-за смены локации устанавливать веранду не планируется.

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Летние веранды начали открываться в ресторанах ХМАО с приходом жары. Гостям предлагают разместится на террасах с навесом или на открытых «летниках». Где в округе поесть на свежем воздухе — в подборке URA.RU. В Сургуте летние веранды работают в «Хурме», «Кофеине» и Seven. Бронировать столики заранее не нужно, посадка осуществляется по факту. А в ресторане «ЮжанеГорожане» посетителей ждут в новом летнем зале. Вскоре веранды обещают открыть в «Перчини» и People's. Между тем, пристройку возводят и у TomYumBar. Пока что одна веранда открылась в ресторане Ханты-Мансийска: уличные столики нужно бронировать заранее в «Диван Сарае». «Кинза» же планирует включать летний режим ориентировочно с 10 июня. Найти террасу с навесом можно и в кофейне Traveler's Coffee. Отобедать на открытом воздухе в Нижневартовске предлагает ресторан паназиатской кухни TomYumBar. Несколько уличных столиков раньше располагались и на территории итальянского кафе «Джусто Густо», однако из-за смены локации устанавливать веранду не планируется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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