03 июня 2025

В Сургуте начали отключение горячей воды

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Первый этап отключения горячей воды начался сегодня
Первый этап отключения горячей воды начался сегодня Фото:

В районах Сургута началось отключение горячей воды. График опубликовала городская администрация.

«С 04.06.2025 по 17.06.2025 отключение произойдет в микрорайонах А, 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 11Б, 37. Таже отключение коснется квартала А, 3 и микрорайона Кедровый Лог», — сказано на сайте.

Отключение будут происходить в несколько этапов. Второй начнется 10 июня — горячую воду отключат в поселке Звездный на две недели.

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В районах Сургута началось отключение горячей воды. График опубликовала городская администрация. «С 04.06.2025 по 17.06.2025 отключение произойдет в микрорайонах А, 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 11Б, 37. Таже отключение коснется квартала А, 3 и микрорайона Кедровый Лог», — сказано на сайте. Отключение будут происходить в несколько этапов. Второй начнется 10 июня — горячую воду отключат в поселке Звездный на две недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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