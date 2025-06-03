В Сургуте начали отключение горячей воды

Первый этап отключения горячей воды начался сегодня
В районах Сургута началось отключение горячей воды. График опубликовала городская администрация.
«С 04.06.2025 по 17.06.2025 отключение произойдет в микрорайонах А, 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 11Б, 37. Таже отключение коснется квартала А, 3 и микрорайона Кедровый Лог», — сказано на сайте.
Отключение будут происходить в несколько этапов. Второй начнется 10 июня — горячую воду отключат в поселке Звездный на две недели.
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