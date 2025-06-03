В ХМАО две девушки с подельниками организовали подпольное казино

В Нижневартовске две девушки организовали нелегальное казино в одном из нежилых помещений на улице Северной. Им грозит уголовная ответственность и штраф до миллиона рублей, сообщили агентству в пресс-службе следственного комитета региона.
«Две жительницы Нижневартовска совместно с иными неустановленными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно организовали и проводили азартные игры в нежилом помещении по улице Северной в Нижневартовске», — сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная организация и проведение азартных игр».
На месте 31 системный блок и другое оборудование, с помощью которых вартовчанки проводили игры, а также 200 тысяч рублей наличными и «черную бухгалтерию». Продолжается расследование дела, устанавливаются другие фигуранты преступления. Девушкам грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.
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