03 июня 2025

В ХМАО две девушки с подельниками организовали подпольное казино

© Служба новостей «URA.RU»
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Вартовчанки организовали нелегальное казино в одном из нежилых помещений
Вартовчанки организовали нелегальное казино в одном из нежилых помещений Фото:

В Нижневартовске две девушки организовали нелегальное казино в одном из нежилых помещений на улице Северной. Им грозит уголовная ответственность и штраф до миллиона рублей, сообщили агентству в пресс-службе следственного комитета региона.

«Две жительницы Нижневартовска совместно с иными неустановленными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно организовали и проводили азартные игры в нежилом помещении по улице Северной в Нижневартовске», — сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная организация и проведение азартных игр».

На месте 31 системный блок и другое оборудование, с помощью которых вартовчанки проводили игры, а также 200 тысяч рублей наличными и «черную бухгалтерию». Продолжается расследование дела, устанавливаются другие фигуранты преступления. Девушкам грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

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В Нижневартовске две девушки организовали нелегальное казино в одном из нежилых помещений на улице Северной. Им грозит уголовная ответственность и штраф до миллиона рублей, сообщили агентству в пресс-службе следственного комитета региона. «Две жительницы Нижневартовска совместно с иными неустановленными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно организовали и проводили азартные игры в нежилом помещении по улице Северной в Нижневартовске», — сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная организация и проведение азартных игр». На месте 31 системный блок и другое оборудование, с помощью которых вартовчанки проводили игры, а также 200 тысяч рублей наличными и «черную бухгалтерию». Продолжается расследование дела, устанавливаются другие фигуранты преступления. Девушкам грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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