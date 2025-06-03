03 июня 2025

Мэр и депутат думы ХМАО отправились в сплав по арктической зоне. Видео

Мэр вместе с депутатом думы ХМАО отправились в экспедицию по реке
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Югорские мэр Маненков и депутат Осадчук стали участниками экспедиции по Арктической зоне ХМАО
Югорские мэр Маненков и депутат Осадчук стали участниками экспедиции по Арктической зоне ХМАО Фото:

Мэр Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков вместе с депутатом окружной думы Андреем Осадчуком отправились в экспедицию по реке Казым с 23 по 26 мая. Она была посвящена юбилею Великой Победы, рассказал сам мэр.

«Представляю вашему вниманию тизер „Маршрут победы“, созданный по маршруту, который мы осуществили с 23 по 26 мая по реке Казым», — написал в своем telegram-канале Маненков. Мэр поблагодарил председателя «Русского географического общества» в Югре Дмитрия Сотникова и участников сплава: депутата окружной думы Андрея Осадчука и директора научно-исследовательского центра Александра Кенига.

В видеоролике показано, как участники экспедиции плывут по реке на катере, добираясь до поселков Юильск, Помут, Казым и Кислоры. Там они возложили цветы к мемориалам в честь погибших солдат. «Наши деды на таких машинах завоевали Победу, я поздравляю вас с этим великим днем!» — восклицает в видео мэр Арктической зоны ХМАО.

Маненков рассказал, что намерен продолжать «Маршрут победы». Он планирует вернуться в поселок Помут и посетить Самутнел для установки памятников в честь ушедших на фронт в 1941 — 1945 годах. 

Видео: Дмитрий Сотников, РГО, tg-канал Сергея Маненкова

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Мэр Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков вместе с депутатом окружной думы Андреем Осадчуком отправились в экспедицию по реке Казым с 23 по 26 мая. Она была посвящена юбилею Великой Победы, рассказал сам мэр. «Представляю вашему вниманию тизер „Маршрут победы“, созданный по маршруту, который мы осуществили с 23 по 26 мая по реке Казым», — написал в своем telegram-канале Маненков. Мэр поблагодарил председателя «Русского географического общества» в Югре Дмитрия Сотникова и участников сплава: депутата окружной думы Андрея Осадчука и директора научно-исследовательского центра Александра Кенига. В видеоролике показано, как участники экспедиции плывут по реке на катере, добираясь до поселков Юильск, Помут, Казым и Кислоры. Там они возложили цветы к мемориалам в честь погибших солдат. «Наши деды на таких машинах завоевали Победу, я поздравляю вас с этим великим днем!» — восклицает в видео мэр Арктической зоны ХМАО. Маненков рассказал, что намерен продолжать «Маршрут победы». Он планирует вернуться в поселок Помут и посетить Самутнел для установки памятников в честь ушедших на фронт в 1941 — 1945 годах.  Видео: Дмитрий Сотников, РГО, tg-канал Сергея Маненкова
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© Служба новостей «URA.RU»
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