03 июня 2025

В ХМАО начальник полиции уволился, проработав всего 4 месяца

Глава полиции Пыть-Яха Сибагатуллин ушел на пенсию после 4 месяцев работы
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник полиции Пыть-Яха вышел на пенсию
Начальник полиции Пыть-Яха вышел на пенсию Фото:

Глава полиции Пыть-Яха (ХМАО) Артур Сибагатуллин побил рекорд: уволился, проработав всего четыре месяца — с февраля по июнь 2025 года. По данным источников URA.RU в силовых структурах, начальник местного главка написал рапорт о выходе на пенсию.

«В городе ходили слухи, что Сибагатуллин не прочь был сменить погоны на кресло в мэрии. Но приход нового главы Пять-Яха испортил все планы. Говорят, что новый градоначальник Сергей Елишев усомнился в эффективности протоптанной карьерной тропы, по которой бывшие силовики, уйдя на пенсию, тут же получали должности в мэрии. Например, этим путем пришел при поддержке бывшего замгубернатора ХМАО Алексея Золотухина в администрацию вице-мэр Олег Иревлин, который не смог сохраниться в должности куратора внупола и теперь занимается коммуналкой», — отмечает инсайдер.

Жители поделились с журналистами, что не успели толком оценить плоды работы Сибагатуллина. ПоВ пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили отставку главы полиции Пыть-Яха. «Он подал рапорт о выходе на пенсию», — уточнили в ведомстве.

Силовик из Лянтора Артур Сибагатуллин возглавил горотдел полиции Пыть-Яха в начале февраля 2024 года. Он состоял в кадровом резерве МВД и зарекомендовал себя во время службы на Северном Кавказе, где с апреля по октябрь 2024 года руководил сводным отрядом полицейских из Югры.

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Глава полиции Пыть-Яха (ХМАО) Артур Сибагатуллин побил рекорд: уволился, проработав всего четыре месяца — с февраля по июнь 2025 года. По данным источников URA.RU в силовых структурах, начальник местного главка написал рапорт о выходе на пенсию. «В городе ходили слухи, что Сибагатуллин не прочь был сменить погоны на кресло в мэрии. Но приход нового главы Пять-Яха испортил все планы. Говорят, что новый градоначальник Сергей Елишев усомнился в эффективности протоптанной карьерной тропы, по которой бывшие силовики, уйдя на пенсию, тут же получали должности в мэрии. Например, этим путем пришел при поддержке бывшего замгубернатора ХМАО Алексея Золотухина в администрацию вице-мэр Олег Иревлин, который не смог сохраниться в должности куратора внупола и теперь занимается коммуналкой», — отмечает инсайдер. Жители поделились с журналистами, что не успели толком оценить плоды работы Сибагатуллина. ПоВ пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили отставку главы полиции Пыть-Яха. «Он подал рапорт о выходе на пенсию», — уточнили в ведомстве. Силовик из Лянтора Артур Сибагатуллин возглавил горотдел полиции Пыть-Яха в начале февраля 2024 года. Он состоял в кадровом резерве МВД и зарекомендовал себя во время службы на Северном Кавказе, где с апреля по октябрь 2024 года руководил сводным отрядом полицейских из Югры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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