В ХМАО начальник полиции уволился, проработав всего 4 месяца

Глава полиции Пыть-Яха (ХМАО) Артур Сибагатуллин побил рекорд: уволился, проработав всего четыре месяца — с февраля по июнь 2025 года. По данным источников URA.RU в силовых структурах, начальник местного главка написал рапорт о выходе на пенсию.
«В городе ходили слухи, что Сибагатуллин не прочь был сменить погоны на кресло в мэрии. Но приход нового главы Пять-Яха испортил все планы. Говорят, что новый градоначальник Сергей Елишев усомнился в эффективности протоптанной карьерной тропы, по которой бывшие силовики, уйдя на пенсию, тут же получали должности в мэрии. Например, этим путем пришел при поддержке бывшего замгубернатора ХМАО Алексея Золотухина в администрацию вице-мэр Олег Иревлин, который не смог сохраниться в должности куратора внупола и теперь занимается коммуналкой», — отмечает инсайдер.
Жители поделились с журналистами, что не успели толком оценить плоды работы Сибагатуллина. ПоВ пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили отставку главы полиции Пыть-Яха. «Он подал рапорт о выходе на пенсию», — уточнили в ведомстве.
Силовик из Лянтора Артур Сибагатуллин возглавил горотдел полиции Пыть-Яха в начале февраля 2024 года. Он состоял в кадровом резерве МВД и зарекомендовал себя во время службы на Северном Кавказе, где с апреля по октябрь 2024 года руководил сводным отрядом полицейских из Югры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!