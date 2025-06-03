В ХМАО площадь лесных пожаров сократилась за сутки в несколько раз

В ХМАО в 6,5 раз сократилась площадь лесных пожаров за сутки. 4 июня зафиксировано возгорание на площади 5,3 га, а 3 июня — более 33 га, сообщили URA.RU в депнедре Югры.
«Сегодня, по данным Авиалесоохраны Югры на 09:00, в округе действуют 5 лесных пожаров — 4 в Советском и 1 в Самаровском лесничествах на общей площади, пройденной огнем, 5,36 га. 3 июня, по данным на 09:00, лесные пожары зафиксированы на площади свыше 33 га», — рассказали в пресс-службе департамента.
Всего в 2025 в округе ликвидировали шесть ландшафтных возгораний на площади 101,9 га и 18 лесных пожаров на площади 208,55 га. В ХМАО наиболее подвержены возникновению природных пожаров территории южной и центральной частей региона.
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